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Аурика Ротару: как сейчас выглядит и чем занимается родная сестра Софии Ротару

Аурика Ротару: как сейчас выглядит и чем занимается родная сестра Софии Ротару

Аурика Ротару младше легендарной певицы Софии Ротару на 11 лет. Женщины похожи друг на друга, как две капли воды и обе очень талантливы.

Аурика Ротару: как сейчас выглядит и чем занимается родная сестра Софии Ротару София и Аурика Ротару

В студенческие годы Аурика, по стопам своей старшей сестры окончила музыкальное училище у себя на родине. После, ее пригласили работать солисткой в филармонию. Через некоторое время Аурика Ротару начала петь на сцене со своей сестрой Лидой в ансамбле «Черемош». В то время София Ротару уже была очень известной и популярной и это прибавляло популярности и дуэту сестер. Аурику часто сравнивали с Софией Ротару и чтобы как-то отличатся от сестры, она даже решилась перекраситься в блондинку.

Аурика Ротару: как сейчас выглядит и чем занимается родная сестра Софии Ротару Аурика Ротару

Первой серьезной победой артистки стало звание «Заслуженной артистки Украины» в 1996 году. Хоть Аурика Ротару и не стала настолько популярной, как София, но и у нее есть очень много поклонников, которые ее до сих пор любят.

Аурика Ротару: как сейчас выглядит и чем занимается родная сестра Софии Ротару Аурика Ротару не раз выходила на одну сцену со своей знаменитой сестрой

Сейчас Аурика  поселилась в загородном доме и почти все свое время уделяет детям и внукам, ее муж, к сожалению, скончался 15 лет назад.

Хотя Аурика Михайловна получает пенсию, женщина не прекращает концертную деятельность и иногда выступает на радость поклонникам . Так, в марте 2020 года певица порадовала выступлением полтавчан и жителей Чернигова.

Источник: 1 Минута

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