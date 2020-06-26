«Бабушкина» одежда, которая старит женщин: каких вещей нужно избегать, чтобы выглядеть моложе
Украшения с камнями крупных размеров
Зачастую большие камни на украшениях вызывают ассоциации с образом бабули. Выбирая украшения, старайтесь отдавать предпочтение аккуратным и стильным моделям.
vchaspik.ua
Трикотажные платья
Платья, напоминающие мешковину или полотенце, не подходят молодым девушкам.
cvet-v-odezhde.ru
Платформа
Такая обувь способна делать образ тяжелым, прибавляя несколько лет. Старайтесь выбирать туфли-лодочки, которые делают образ нежным и женственным.
fsntrend.com
Бухгалтерская блузка
Такие рубашки уже давно вышли из моды. Отдавайте предпочтение свободным моделям, избегая обтягивающие.
modaname.ru
Ажурные колготки
Узоры на колготках уже много лет неактуальны. Молодые девушки в них выглядят нелепо. Старайтесь выбирать простые черные или телесные колготки.
amqu.ru
Белье для бабушек
Оно имеет широкие лямки и застежки. Нужно подбирать более молодежные модели, так как их имеется множество.
Источник: moscow-oblast.sm-news.ru/