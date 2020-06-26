«Бабушкина» одежда, которая старит женщин: каких вещей нужно избегать, чтобы выглядеть моложе

Украшения с камнями крупных размеров

Зачастую большие камни на украшениях вызывают ассоциации с образом бабули. Выбирая украшения, старайтесь отдавать предпочтение аккуратным и стильным моделям.

vchaspik.ua

Трикотажные платья

Платья, напоминающие мешковину или полотенце, не подходят молодым девушкам.

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Платформа

Такая обувь способна делать образ тяжелым, прибавляя несколько лет. Старайтесь выбирать туфли-лодочки, которые делают образ нежным и женственным.

fsntrend.com

Бухгалтерская блузка

Такие рубашки уже давно вышли из моды. Отдавайте предпочтение свободным моделям, избегая обтягивающие.

modaname.ru

Ажурные колготки

Узоры на колготках уже много лет неактуальны. Молодые девушки в них выглядят нелепо. Старайтесь выбирать простые черные или телесные колготки.

amqu.ru

Белье для бабушек

Оно имеет широкие лямки и застежки. Нужно подбирать более молодежные модели, так как их имеется множество.

Источник: moscow-oblast.sm-news.ru/

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