Баклажан кацу карри в японском стиле: необычный рецепт вегетарианского блюда

Ингредиенты

4 столовые ложки простой муки.

2 баклажана, нарезанные дисками по 0,5 см.

100 г сухих панировочных сухарей.

4 ст.ложки растительного масла

250 г риса басмати.

1 крупная луковица, мелко нарезанная.

4 измельченных зубчика чеснока.

3 столовые ложки карри-порошка.

2 столовые ложки чистого меда.

400 мл кокосового молока.

1 большой огурец.

Метод

ШАГ 1

В большой миске смешайте 3 столовые ложки муки и достаточно воды, чтобы получилась жидкая паста, затем приправьте и добавьте баклажаны, перемешивая, пока они все не покроются. Выложите панировочные сухари на тарелку и обмакните в каждый ломтик баклажана, переворачивая, чтобы они покрылись слоем, и прижимайте, чтобы крошки прилипли.

Шаг 2

Нагрейте духовку до 180C / 160C вентилятор / газ 4. Нагрейте немного масла в сковороде. Готовьте ломтики баклажана партиями по 5 минут с каждой стороны или до готовности, добавляя немного масла между партиями. По ходу переложите ломтики на противень. Когда все ломтики баклажанов подрумянятся, поместите противень в духовку и готовьте 10-15 минут, пока будете готовить соус. Приготовьте рис, следуя инструкциям на упаковке.

Шаг 3

Вытрите сковороду и нагрейте еще одну струю масла. Добавьте лук и готовьте несколько минут, чтобы он стал мягким. Вмешайте чеснок и порошок карри в течение 1 минуты, затем добавьте оставшуюся столовую ложку муки и мед и перемешайте до состояния пасты. Добавьте кокосовое молоко понемногу, помешивая, чтобы получился однородный соус, затем тушите на слабом огне 10 минут, добавляя немного воды, если оно станет слишком густым. Очистите огурец на длинные полоски ножом. Слейте воду с риса и подавайте с хрустящими ломтиками баклажана, соусом карри и лентами из огурцов.

Источник: 1 Минута