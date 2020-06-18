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Бари Алибасов оставил Лидию Федоссеву-Шукшину без квартиры

Бари Алибасов оставил Лидию Федоссеву-Шукшину без квартиры

Известная советская актриса Лидия Федоссева-Шукшина, едва оправившись от тяжелого сердечного приступа и диабетической комы, оказалась под новым ударом. Она осознала, что близкий человек Бари Алибасов, которого она считала своим мужем, нагло обманул, присвоив ее квартиру. Теперь Лидия Шукшина осталась без крыши над головой.

Адвокат артистки подал заявление на Алибасова с обвинением в мошенничестве. Он считает, что продюсер обманным путем завладел квартирой в Новой Москве, а затем перепродал ее своему помощнику. Возвращать добровольно недвижимость Бари Каримович не собирается.

Об этом Шукшина заявила в программе «Пусть говорят» и раскрыла шокирующие подробности относительно их брака.

Шукшина утверждает, что подписывая документы, до конца не понимала, что делает.

«Подсовывают какие-то бумажки. Сразу почувствовала, что какой-то обман, но не решилась сказать об этом. Почему? Не могу сказать. „Всегда говори честно, правдиво“, — так меня учили родители и покойный муж Василий Макарович Шукшин. Хочу, чтоб и из моих уст звучала правда. Вот она. Шла спешка. Даю слово, что не понимала, что там. Но соглашалась! День и ночь я об этом думаю. С какой горы я съехала, чтобы подарить эту квартиру водителю-помощнику Бари Алибасова?», — рассказала Лидия Николаевна. Она также утверждает, что Алибасов обещал переписать квартиру на ее внуков — сыновей дочери Марии Фому и Фоку. Но этого так и не сделал.

Более того, делать не собирается. В программе он категорически заявил, что квартиру ему подарила Шукшина и теперь она принадлежит ему по договору дарения.

Чтобы получить жилье обратно, актрисе посоветовали развестись с Алибасовым и отсудить у него жилье. На что она шокировала ответом: штампа в паспорте о браке нет.

«А какой развод? После того, как мы там где-то расписались, он бумагу забрал себе. А недавно я получала новый паспорт, смотрю — в нем нет штампа о браке», — удивила актриса.

Источник: golos.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: шоубизнес

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