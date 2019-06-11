Бари Алибасов вышел из комы: первое фото

На прошлой неделе 72-летний российский продюсер Бари Алибасов попал в больницу в результате отравления. Мужчина по ошибке сделал глоток средства для промывания труб вместо простой воды. Состояние продюсера медики оценивали как тяжелое.

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Бари Алибасову планировали сделать операцию, однако прежде необходимо было дождаться стабилизации его состояния. В течение четырех дней врачи не могли вывести продюсера из комы. Более того, вчера, 10 июня, стало известно, что у Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение.

А сегодня, 11 июня, СМИ сообщили, что Бари Алибасов пришел в себя. Об этом пишет Telegram-канал Mash. Продюсер вышел из искусственной комы, однако ничего не помнит и никого не узнает. Врачи говорят, что это при выходе из комы это нормально.

Бари Алибасов пришел в себя

Фото: Mash

Ранее мы писали, что Бари Алибасов прямо в больнице переписал завещание. Рядом с продюсером все время находится его супруга Лидия Федосеева-Шукшина.

Напомним также, семья Бари Алибасова будет судиться с производителем средства для прочистки труб "Крот". Именно его российский продюсер выпил вместо воды.

Источник: www.segodnya.ua

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