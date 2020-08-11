Беглый российский банкир опубликовал юношеские фотографии дочерей Путина

Беглый экс-владелец Межпромбанка Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте фотографии дочерей президента РФ Владимира Путина в подростковом возрасте.

Фотографии сделаны на даче Пугачева и в здании Кремля в начале 2000-х.

Один из снимков подписан «Друзья юности — это навсегда! Александр Пугачев [сын Сергея Пугачева], Катерина и Мария Путины, Виктор. 2000-е».