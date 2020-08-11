Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 00:12
Просмотров: 68

Беглый российский банкир опубликовал юношеские фотографии дочерей Путина

Беглый российский банкир опубликовал юношеские фотографии дочерей Путина

Беглый экс-владелец Межпромбанка Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте фотографии дочерей президента РФ Владимира Путина в подростковом возрасте.

Фотографии сделаны на даче Пугачева и в здании Кремля в начале 2000-х.

Один из снимков подписан «Друзья юности — это навсегда! Александр Пугачев [сын Сергея Пугачева], Катерина и Мария Путины, Виктор. 2000-е».

Девочки-подростки на фотографии похожи на Марию Воронцову и Катерину Тихонову, которых называют дочерьми Путина. Сам Путин никогда прямо не отвечал на вопрос, являются ли они его дочерьми.

Беглый российский банкир опубликовал юношеские фотографии дочерей Путина

 
Фото: Частная встреча на даче Пугачева / Сергей Пугачев
Беглый российский банкир опубликовал юношеские фотографии дочерей Путина
 
Фото: Частная встреча на даче Пугачева / Сергей Пугачев
Беглый российский банкир опубликовал юношеские фотографии дочерей Путина
 
Фото: Жена Путина тоже должна ждать в приемной вместе с детьми / Сергей Пугачев
Беглый российский банкир опубликовал юношеские фотографии дочерей Путина
 
Фото: Жажда знаний, фото в библиотеке Кремля / Сергей Пугачев
Беглый российский банкир опубликовал юношеские фотографии дочерей Путина
 
Фото: Бильярдный стол, где играл Брежнев / Сергей Пугачев
Беглый российский банкир опубликовал юношеские фотографии дочерей Путина
 
Фото: Вечеринка на полной скорости / Сергей Пугачев

Президент РФ Владимир Путин многократно отказывался комментировать информацию о своих детях, ссылаясь на то, что это сугубо личное дело.

Согласно расследованию The New Times, старшая дочь Путина Мария является кандидатом медицинских наук и замужем за нидерландским предпринимателем Йорритом Фаассеном, который с 2007 года работал в Газпроме.

Младшая дочь Путина — Катерина Тихонова. Ее личность «раскрыл» председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, который позже отказался от своих слов, заявив об ошибке.

По данным СМИ, Тихонова является вице-президентом Всемирной конфедерации рок-н-ролла (WRRC). В 2019 году она вошла в совет по развитию физкультуры и массового спорта при правительстве РФ.

Банкир Сергей Пугачев до конца 2000-х считался бизнесменом, близким к Владимиру Путину.

Источник: nv.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: путин

Читайте ещё:

ЭКСПЕРТЫ. Россия сегодня – это коррумпированное мафиозное государство
01.08.2020 06:30    374
На пороге новой войны: на кого следующего нападет РФ
21.07.2020 08:33    597
«Обнуление» Путина лишило его остатков легитимности – сенатор США
04.07.2020 09:15    254
Обнуление Путина и поправочная кампания
02.07.2020 06:53    357
Путин объявил призыв резервистов на военные сборы
01.07.2020 09:32    349
Путин руководил террористической группой «Фракция Красной Армии» в ФРГ. По его указанию совершались теракты
26.06.2020 09:18    321
Як агент КДБ Путін співпрацював з терористами: оприлюднені нові подробиці
25.06.2020 06:27    389
Путин отказался выходить из бункера
17.06.2020 09:10    674
На сайте для голосования по поправкам в Конституцию РФ пропустили пункт об обнулении сроков Путина
09.06.2020 12:21    271
В Россию возвращается коронавирусный коллапс, из которого она и не выходила
06.06.2020 11:48    639
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 