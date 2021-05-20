Белым по белому: высший пилотаж мастерицы вышиванок Любови Бугар

Рушники Любови Бугар из Первомайского района Харьковщины поражают изысканностью и сложностью исполнения. Несмотря на просьбы, мастерица их не продаёт. Потому что не только вкладывает душу в каждый узор, но и по крупицам возрождает традиции Слобожанщины в вышивке

Ценные сокровища мастерицы Ольги Бугар хранятся вот в этом старинном сундуке - тяжелый. Здесь около тысячи полотенец. И каждый такой красивый, аж дух захватывает.

Весільний рушник - це я вишила на весілля з чоловіком. Ну, це був перший такий рушник, нитки теж ще з давніх

Вышивкой, шутит мастерица, увлеклась из-за дождя. Гуляли с будущим мужем по Харькову, и вдруг - ливень. Забыли зонтики, забежали в первый попавшийся дом.

ЛЮБОВЬ БУГАР, мастерица

І там була виставка Ірини Павлівни Вишневської. По перше, дуже вразила та краса. Сидитить бабуся така і вишиває. Вона сиділа на виставці своїй персональній і вишивала

С тех пор, говорит, дня не было, чтобы не вышивала

Оце рушник, це ж «низинка». Воно вишивається з тієї сторони, з вивороту і виходе отак. Вишивається навпаки

ЛЮБОВЬ БУГАР, мастерица

Я на роботу добираюсь довгенько. Я вишиваю постійно, де тільки є час. Всі мене знають в електричі, хто вишиває, ну, тільки я одна вишиваю. От мені сильно подобаються от такі приглушені кольори. Вони не дуже такі яскраві, бачите?

На рушниках Любови Бугар не найдешь случайных символов или сочетаний цветов. Потому что со временем делом жизни для мастерицы стало возрождение традиций Слобожанщины в вышивке

Ну, а це пішли вже - вищий пілотаж. Як вам його показувати? Це вже такий слобожанський рушник, тут різні види мережки. Різні вирізування. Бачите, хрести, обереги, солов'їні вічка, воно ніби і легко робиться. А виглядає як! Весільний рушник - не можна порушувати суцільність. А солов'їні вічка - воно ніби й ажурно, але тут нічого не ріжеться

Белым по белому - настолько изысканно, как и трудно. В этом рушнике мастерица применила аж девять техник. Здесь и гладь, и бархатный шов, и сетка, и крест

Вышивать дома просто, днем ​​это - редкость. В селе полно работы, а еще строят новый дом с мужем. Именно о семье прежде всего думает, когда вышивает. А еще - о котах. Четверо белых пушистиков всегда возле неё

ЛЮБОВЬ БУГАР, мастерица

Тому що я їх годую, всіх сироток, бездомних котів, годую, з собою ношу їду

Мастерица завершает одну работу и уже представляет, как будут выглядеть следующие

ЛЮБОВЬ БУГАР, мастерица

Ну, я хочу зробити повністю Пантеон Героїв наших, які вплинули на розвиток української держави – Франка, Лесі Українки, Степана Бандери, Шухевича…

Рушники мастерицы есть в музеях, а ее персональные выставки - это всегда событие в культурной жизни Харькова.

Несмотря на то, что Любовь Бугар - одна из самых известных мастеров Слобожанщины, свои работы она не продает. Как бы ни просили. Но уже седьмой год подряд начала маркировать свои полотенца. И это не от самовлюбленности. Ведь именно их она хочет оставить людям в наследство.

Агентство Телевидения Новости