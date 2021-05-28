Беременяшки 2021: у кого из звезд в этом году пополнение? Осадчая, MamaRika, Квиткова, Павлик и другие

Екатерина Осадчая

В частности, в нашем шоу-бизнесе есть много звезд, для кого 2021 год будет символичным — кто-то ждет первенца, а кто-то — просто пополнения в семье.

Екатерина Осадчая в финале шоу Голос страны 25 апреля 2021

Не так давно звезда "Светской жизни" призналась, что они с мужем Юрой ждут расширения семьи. Публика догадывалась об интересном состоянии телеведущей уже давно, но только в своей программе в разговоре с Олей Поляковой она выдала эту тайну.

Дарья Квиткова

Дарья Квиткова и Никита Добрынин в ожидании первенца

Жена экс-холостяка Никиты Добрынина готовится стать мамой впервые. Она очень тщательно подходит к этому процессу, поэтому окружила себя исключительно положительными эмоциями. Они с мужем много путешествовали, пока позволяли сроки беременности, а сейчас она ждет встречи со своим малышом. Известно, что у пары родится мальчик.

Екатерина Павлик-Репяхова

Беременная Екатерина Репяхова

Четвертая жена, четвертый ребенок. Вот что будет у Виктора Павлика. А для Кати, концертного директора артиста, которая вскоре стала его женой, это будет первенец. Уже известно, что у супругов родится мальчик. Назовут они его Михаилом. Рождение ребенка должно произойти со дня на день.

MamaRika

Украинская певица МамаРика, ранее известная как Эрика, на днях сообщила, что также ждет со своим мужем рождения первенца. Фото с уже большим и очень заметным животом она опубликовала на своей странице в Инстаграм.

Источник: 1 Минута