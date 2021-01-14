Беременна ли Настя Каменских от Потапа? 5 фотодоказательств, после которых сомнения пропадут

Однако еще в начале отношений певица заявила — к пополнению пока не готова, ведь еще не достигла совершенства в своей карьере.

Да и Потапу еще есть куда стремиться. А беременность для Насти — это время, на которое она полностью выпадет с рабочей жизни и проектов, в которые потом будет очень трудно, и практически невозможно вернуться.

Фото, на которых здорово видно — Настя Каменских все же не беременна от Потапа

Мальдивские купальники Насти Каменских

Сейчас пара отдыхает на Мальдивских островах. Туда они поехали на гонорары, заработанные в декабре и на новогоднюю ночь. Ведь у артистов в такой период ценник на выступления, как правило, увеличивается в несколько раз.

Туда Настя Каменских взяла целый чемодан купальников, и каждый день демонстрирует свои новые наряды.

В них видно, что живот у певицы плоский, и ни о какой беременности речи быть не может. Разве что, может быть беременность на ранних сроках, пока живот еще не сильно округлился.

Настя Каменских во время завтрак

Настя Каменских на Мальдивах

Шикарная Настя Каменских

Купальный костюм Насти Каменских

Купальный костюм Насти Каменских

Купальный костюм Насти Каменских

Купальный костюм Насти Каменских

Как видно на фото, у Насти Каменских везде ровный и плоский живот.

Это говорит о том, что, возможно, те округления, которые были заметны на более ранних фото - это просто лишний вес, над уходом которого певица плотно поработала перед отпуском.

Источник: 1 Минута