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Беременна ли Настя Каменских от Потапа? 5 фотодоказательств, после которых сомнения пропадут

Беременна ли Настя Каменских от Потапа? 5 фотодоказательств, после которых сомнения пропадут

Однако еще в начале отношений певица заявила — к пополнению пока не готова, ведь еще не достигла совершенства в своей карьере.

Да и Потапу еще есть куда стремиться. А беременность для Насти — это время, на которое она полностью выпадет с рабочей жизни и проектов, в которые потом будет очень трудно, и практически невозможно вернуться.

Фото, на которых здорово видно — Настя Каменских все же не беременна от Потапа

Беременна ли Настя Каменских от Потапа? 5 фотодоказательств, после которых сомнения пропадут Мальдивские купальники Насти Каменских

Сейчас пара отдыхает на Мальдивских островах. Туда они поехали на гонорары, заработанные в декабре и на новогоднюю ночь. Ведь у артистов в такой период ценник на выступления, как правило, увеличивается в несколько раз.

Туда Настя Каменских взяла целый чемодан купальников, и каждый день демонстрирует свои новые наряды.

В них видно, что живот у певицы плоский, и ни о какой беременности речи быть не может. Разве что, может быть беременность на ранних сроках, пока живот еще не сильно округлился.

Беременна ли Настя Каменских от Потапа? 5 фотодоказательств, после которых сомнения пропадут Настя Каменских во время завтрак

Беременна ли Настя Каменских от Потапа? 5 фотодоказательств, после которых сомнения пропадут Настя Каменских на Мальдивах

Беременна ли Настя Каменских от Потапа? 5 фотодоказательств, после которых сомнения пропадут Шикарная Настя Каменских

Беременна ли Настя Каменских от Потапа? 5 фотодоказательств, после которых сомнения пропадут Купальный костюм Насти Каменских

Беременна ли Настя Каменских от Потапа? 5 фотодоказательств, после которых сомнения пропадут Купальный костюм Насти Каменских

Беременна ли Настя Каменских от Потапа? 5 фотодоказательств, после которых сомнения пропадут Купальный костюм Насти Каменских

Беременна ли Настя Каменских от Потапа? 5 фотодоказательств, после которых сомнения пропадут Купальный костюм Насти Каменских

Как видно на фото, у Насти Каменских везде ровный и плоский живот.

Это говорит о том, что, возможно, те округления, которые были заметны на более ранних фото - это просто лишний вес, над уходом которого певица плотно поработала перед отпуском.

Источник: 1 Минута

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