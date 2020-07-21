Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:14
Просмотров: 72

Беременная Илона Гвоздева решилась на отдых за границей

Беременная Илона Гвоздева решилась на отдых за границей

Беременная Илона Гвоздева, которая рассекретила своей вес, поделилась в Instagram трогательными фото в положении.

Звезда решила организовать фотосессию с супругом, чтобы запечатлеть этот важный период в жизни и поделилась с поклонниками результатом работы.

Несмотря на сложную эпидемическую ситуацию в мире, хореограф решилась на отдых за границей, ведь некоторые страны уже открыли границы для туристов и они наконец могут наслаждаться путешествиями, хоть и с некоторыми ограничениями.

В предвкушении заслуженного отпуска. Честно говоря так устала бояться, устала ждать когда все наладится, когда можно будет свободно дышать и передвигаться по стране и городу без ограничений и дискомфорта, что в итоге поняла или сейчас или буду жалеть весь год! Поэтому друзья, мы с семьей решили все-таки рискнуть и полететь на отдых! Так как, судя по новостям и обстоятельствам, год будет нелёгким и нужно набраться сил и здоровья, чтобы его пережить,

призналась Илона Гвоздева.

Танцовщица отметила что нужно с позитивом смотреть в будущее и наслаждаться каждым мигом. К слову, какую страну супруги решили посетить всей семьей, звезда не уточнила, однако пообещала делиться фото с поклонниками.
Источник:  Новости Ю

 

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: шоубизнес

Читайте ещё:

Пинк показала своего папу, который на днях сломал позвоночник
Сегодня 02:54    146
В соцсетях активизировалась кампания по спасению Бритни Спирс
Сегодня 00:44    286
«Хитрости в сексе»: Дмитрий Нагиев с обнаженным торсом потряс девушек
Сегодня 00:14    218
Прозрачная сетка и кожаные трусы: MARUV с подружками взбудоражила видом на улице, кадры не для детей
Сегодня 00:03    415
Неожиданное признание Джима Керри: актер сожалеет, что когда-то расстался с Рене Зеллвегер
20.07.2020 00:33    196
«Меня не интересует Катя»: Федункив призналась, почему не подружилась с Варнавой
17.07.2020 00:38    235
20-летняя дочь скандальной гей-пары миллионеров увлеклась «уколами красоты»
17.07.2020 00:04    326
«Мамы, целуйте детей!»: Юлия Меньшова раскрыла секрет преодоления трудностей
16.07.2020 01:34    202
«Я отпускала детей только с папой»: Муцениеце об отдыхе бывшего мужа с Карпович
15.07.2020 00:26    226
«До слез!»: «танцующий миллионер» Джанлука Вакки оригинально раскрыл пол ребенка
15.07.2020 00:06    289
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 