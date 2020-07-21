Беременная Илона Гвоздева решилась на отдых за границей

Беременная Илона Гвоздева, которая рассекретила своей вес, поделилась в Instagram трогательными фото в положении.

Звезда решила организовать фотосессию с супругом, чтобы запечатлеть этот важный период в жизни и поделилась с поклонниками результатом работы.

Несмотря на сложную эпидемическую ситуацию в мире, хореограф решилась на отдых за границей, ведь некоторые страны уже открыли границы для туристов и они наконец могут наслаждаться путешествиями, хоть и с некоторыми ограничениями.

В предвкушении заслуженного отпуска. Честно говоря так устала бояться, устала ждать когда все наладится, когда можно будет свободно дышать и передвигаться по стране и городу без ограничений и дискомфорта, что в итоге поняла или сейчас или буду жалеть весь год! Поэтому друзья, мы с семьей решили все-таки рискнуть и полететь на отдых! Так как, судя по новостям и обстоятельствам, год будет нелёгким и нужно набраться сил и здоровья, чтобы его пережить, призналась Илона Гвоздева.

Танцовщица отметила что нужно с позитивом смотреть в будущее и наслаждаться каждым мигом. К слову, какую страну супруги решили посетить всей семьей, звезда не уточнила, однако пообещала делиться фото с поклонниками.

Источник: Новости Ю

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