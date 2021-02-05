Беременная жена телеведущего Никиты Добрынина показала свой уже большой живот в обтягивающем боди

Даша Квиткова отправилась на нежнейшую фотосессию в боди, чтобы показать свой уже немаленький животик

Даша Квиткова и Никита Добрынин — одна из самых известных и крепких пар в украинском шоу бизнесе, которая для многих является примером крепкого брака, любви, взаимопонимания, поддержки и любви. Вот у их любви начали появляться свои плоды — теперь они в ожидании ребенка. Молодые родители не могут нарадоваться этим сказочным положением.

Тем более, у нее сейчас уже 17 неделя беременности. Еще чуть-чуть — и экватор!

"В моих рекомендациях теперь только детские вещи и беременные девушки. Мне нереально интересно наблюдать за каждой. О чем они пишут, как говорят, что едят, во что одеваются (беру на заметку) и тд. Когда можно начинать выходить на закупки? А то я столько всего себе уже сохранила. Коляски, ползунки, игрушки, соски, памперсы... ну вы поняли", — написала Дарья.

На фото Квиткова позировала в черном боди, повернувшись боком к фотографу, и обхватив свой животик руками.

https://www.instagram.com/p/CK34S3alYCG/?igshid=1gh40t5sfpd5l

Почти 2-миллионной аудитории фолловеров Даши Квитковой такой снимок очень понравился. В комментариях подписчики блогерши отмечают, что супруге Никиты Добрынина очень идет быть беременной, и уверены, что она будет хорошей мамой.

Вот что ей пишут фолловеры:

Беременность самая нежная пора в жизни каждой девушки;

Така гарна і ніжна;

Ваууууу! яке фото!

Источник: 1 Минута