Беременная жена Виктора Павлика открыто заявила о безденежье из-за карантина

Украинский певец Виктор Павлик попал в число тех, кто потерял много денег из-за отмены концертов

В частности, некоторые артисты организовывали концерты с половиной зала, а другие то и дело что переносили, а потом и вовсе отменили мероприятия.

Об этом откровенно заявила его беременная жена Екатерина Репяхова, которая в этом году в июне готовится подарить украинскому исполнителю ребенка.

Для Кати это будет первенец, а для Виктора — уже четвертый ребенок.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова

В интервью программе "Звездный путь" Екатерина рассказала о трудностях, с которыми столкнулась в качестве финансового директора украинского певца.

26-летняя девушка признается, что муж готов работать за значительно меньшие гонорары, чем обычно.

А вот Екатерина Репяхова против такой самоотверженности мужа — она говорит, что Виктор Франкович должен отказываться от подобных предложений, чтобы ценить свою репутацию.

Екатерина Павлик (Репяхова) беременна

Виктор Павлик хватается за любую возможность заработать в карантин

"Мы не то что в нуле, мы в очень жестком минусе. Можно посчитать, что в год карантина мы как минимум на 150 тысяч в минусе ежемесячно", — призналась Екатерина Репяхова.

В связи с таким серьезным кризисом в финансовом положении семьи, Екатерина Репяхова и Виктор Павлик даже перенесли покупку собственного жилья — сейчас и после рождения ребенка будут продолжать жить на арендованной проблеме.

Екатерина Репяхова стала женой Виктора Павлика и забеременела: не помешало даже 28 лет разницы

Роман украинского певца Виктора Павлика и его концертного директора, молодой Екатерины Репяховой, обсуждается уже не первый год. Но недавно в их отношениях был новый виток - теперь они ждут ребенка.

Источник: 1 Минута