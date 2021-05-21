Беременная жена Виктора Павлика призналась, что сама оплачивает все покупки: “У мужа деньги не беру”

Екатерина Репяхова стала четвертой женой украинского музыканта Виктора Павлика. Разница в возрасте между супругами составляет 29 лет, но, по словам самой Екатерины, это ее не смущает. Сейчас супруги ожидают пополнение. Долгожданный мальчик должен родится уже совсем скоро — в июне.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик

Несмотря на то, что Екатерина находится на 9-м месяце беременности, она продолжает работать. Девушка является концертным директором своего мужа Виктора Павлика и активно занимается блогерством.

Полгода назад Виктор Павлик дал несколько интервью, где призналась, что из-за карантина и отмены концертов он потерял доход и содержит семью беременная жена. Похоже, сейчас ситуация не изменилась и Екатерина по прежнему является главным добытчиком в их семье.

Недавно девушка ответила на вопрос подписчиков в Инстаграм по поводу того, кто оплачивает все покупки, а также квартиру мамы, которая не так давно переехала в Киев, чтобы помочь дочери с ребенком.

Екатерина призналась, что съемную квартиру для мамы она оплачивает сама. Также девушка оплачивает все покупки.

Скриншот Инстаграм-сториз Екатерины Репяховой

"Маме квартиру оплачиваю я. Нашу квартиру оплачивает муж. Все, что я покупаю — покупаю за свои деньги. Есть покупки совместные, например мебель Мише", — написала Репяхова.

Источник: 1 Минута