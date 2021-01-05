Беременную жену шоумена Джеджулы, на которую он поднял руку, выписали из больницы

Недавно Юлия Леус в своем Инстаграме поделилась неприятной новостью — она оказалась в больнице с угрозой преждевременных родов. Девушка поделилась, что муж якобы поднимал на нее руку и вызвал сильный стресс, из-за чего она могла потерять ребенка.

Скриншот с Инсиаграм-сторис жены Джеджулы

Юлия не стала скрывать от публики ничего. Жена Джеджулы призналась, что он за время ее пребывания в больнице муж ни разу ее не навестил. Юлия намерена разводиться с Андреем сразу после Нового года. Также девушка добавила, что очень много прощала своему мужу, но проступок из-за которого она могла потерять ребенка, она не простит.

Судя по публикациям в Инстаграм-сториз, Юлия Леус уже находится дома и чувствует себя хорошо.

Жена Джеджулы уже выписалась из больницы и публикует видео из кафе

Стоит отметить, что Андрей Джеджула уже не один раз попадал в громкие скандалы, связанные с его личной жизнью. Юлия — это уже вторая жена шоумена, а первой женой была известная певица и танцовщица Санта Димопулос. Их брак продлился недолго и поговаривают, что Джеджула неоднократно поднимал руку на жену.

Первой женой Джеджулы была Санта Димопулос

В 2014 году на Джеджулу было напали и сильно избили. Реабилитация Андрея проходила целых полгода. Шоумен был уверен, что на его жизнь покушалась именно его бывшая жена Санта Димопулос. Однако это не было доказано.

Стоит отметить, что у Андрея Джеджулы есть сын от брака с первой женой. Санта Димопулос, несмотря на трудные взаимоотношения с Джеджулой, разрешает сыну общаться и проводит время со своим отцом.

Источник: 1 Минута