Бесподобные сливочные плюшки с изюмом: несложный рецепт приготовления очень вкусного теста
Ингредиенты:
- Сухие дрожжи 10 г
- Мука 600 г
- Сливки 10% 250 мл комнатной температуры
- Яйцо 1 шт.
- Соль 1 ч. л.
- Мёд 2 ст. л.
- Растительное масло 100 мл
- Изюм 150 г
- Сахар 1,5 -2 ст. л.
- 2 ст. л. воды + 2 ст. л. мёда
Приготовление:
В большой глубокой миске соедините сливки, растительное масло, мёд, яйцо и перемешайте венчиком.
В отдельной емкости смешайте соль и дрожжи. Добавьте 5-6 ст. л. муки из общего количества и перемешайте. Затем мучную смесь соедините со сливочной смесью. Постепенно подсыпая муку, замесите тесто.
Тесто переложите в миску, накройте пищевой пленкой и оставьте на столе на 40 минут. Затем тесто следует обмять и раскатать в пласт. Не доходя до краев, посыпьте сахаром, изюмом. Плотно сверните в рулет и нарежьте на кусочки.
Форму смажьте растительным маслом, переложите плюшки. Накройте еще раз пленкой, оставьте на 20-25 минут.
Выпекать булочки 25-30 минут при 175 ℃ с конвекцией.
Готовые плюшки смажьте смесью из воды и меда.
Сливочные плюшки с изюмом: видео-рецепт
Источник: 1 Минута