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Бесподобные сливочные плюшки с изюмом: несложный рецепт приготовления очень вкусного теста

Бесподобные сливочные плюшки с изюмом: несложный рецепт приготовления очень вкусного теста

Ингредиенты:
  • Сухие дрожжи 10 г
  • Мука 600 г
  • Сливки 10% 250 мл комнатной температуры
  • Яйцо 1 шт.
  • Соль 1 ч. л.
  • Мёд 2 ст. л.
  • Растительное масло 100 мл
  • Изюм 150 г
  • Сахар 1,5 -2 ст. л.
  • 2 ст. л. воды + 2 ст. л. мёда
Приготовление:

В большой глубокой миске соедините сливки, растительное масло, мёд, яйцо и перемешайте венчиком.

В отдельной емкости смешайте соль и дрожжи. Добавьте 5-6 ст. л. муки из общего количества и перемешайте. Затем мучную смесь соедините со сливочной смесью. Постепенно подсыпая муку, замесите тесто.

Тесто переложите в миску, накройте пищевой пленкой и оставьте на столе на 40 минут. Затем тесто следует обмять и раскатать в пласт. Не доходя до краев, посыпьте сахаром, изюмом. Плотно сверните в рулет и нарежьте на кусочки.

Форму смажьте растительным маслом, переложите плюшки. Накройте еще раз пленкой, оставьте на 20-25 минут.

Выпекать булочки 25-30 минут при 175 ℃ с конвекцией.

Готовые плюшки смажьте смесью из воды и меда.

Сливочные плюшки с изюмом: видео-рецепт

Источник: 1 Минута

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