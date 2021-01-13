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13.01.2021 23:31
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Бесподобный рыбный манник. Рецепт теста для заливного пирога, которое равномерно пропекается

Бесподобный рыбный манник. Рецепт теста для заливного пирога, которое равномерно пропекается

ИНГРЕДИЕНТЫ

Тесто:

  • 100 г сметаны
  • 3 ст. л. майонеза
  • 2 яйца
  • 4 ст. л. с горкой манной крупы
  • 60 г муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1/2 ч. л. соли

Заливка:

  • одно яйцо
  • 50 г сметаны
  • 2 ст. л. майонеза
  • 1 ч. л. горчицы
  • 1 ст. л. муки
  • соль

Начинка:

  • консервы (банка сайры, сардин или горбуши)
  • репчатый лук
  • 3 вареных яйца
  • 50 г сыра
  • перец черный, соль и зелень по вкусу

Как готовить пирог?

В миске соединяем сметану с манной крупой. Перемешиваем, оставляем набухать на 15-20 минут.

Рыбу перекладываем в миску, разминаем вилкой. Лук нарезаем кубиками, обжариваем на растительном масле до полупрозрачности.

Яйца также нарезаем кубикам, зелень измельчаем.

Смешиваем все ингредиенты для начинки: рыбу, яйца, лук и зелень. Солим, перчим по вкусу и перемешиваем.

Как приготовить заливку для пирога?

Соединяем майонез со сметаной. Добавляем яйцо, горчицу и соль по вкусу. Перемешиваем. Всыпаем одну ложку муки и снова перемешиваем.

Тесто. К манке добавляем три ложки майонеза, яйца, соль. Перемешиваем венчиком.

Просеиваем муку, смешанную с разрыхлителем. Перемешиваем.

Форму смазываем растительным маслом. Переливаем все тесто, разравниваем. Сверху кладем начинку, посыпаем тертым сыром. На начинку выливаем заливку, и отправляем пирог в духовку.

Выпекать манник 30-35 минут при 180 градусах.

Источник: 1 Минута

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