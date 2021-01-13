Бесподобный рыбный манник. Рецепт теста для заливного пирога, которое равномерно пропекается
ИНГРЕДИЕНТЫ
Тесто:
- 100 г сметаны
- 3 ст. л. майонеза
- 2 яйца
- 4 ст. л. с горкой манной крупы
- 60 г муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1/2 ч. л. соли
Заливка:
- одно яйцо
- 50 г сметаны
- 2 ст. л. майонеза
- 1 ч. л. горчицы
- 1 ст. л. муки
- соль
Начинка:
- консервы (банка сайры, сардин или горбуши)
- репчатый лук
- 3 вареных яйца
- 50 г сыра
- перец черный, соль и зелень по вкусу
Как готовить пирог?
В миске соединяем сметану с манной крупой. Перемешиваем, оставляем набухать на 15-20 минут.
Рыбу перекладываем в миску, разминаем вилкой. Лук нарезаем кубиками, обжариваем на растительном масле до полупрозрачности.
Яйца также нарезаем кубикам, зелень измельчаем.
Смешиваем все ингредиенты для начинки: рыбу, яйца, лук и зелень. Солим, перчим по вкусу и перемешиваем.
Как приготовить заливку для пирога?
Соединяем майонез со сметаной. Добавляем яйцо, горчицу и соль по вкусу. Перемешиваем. Всыпаем одну ложку муки и снова перемешиваем.
Тесто. К манке добавляем три ложки майонеза, яйца, соль. Перемешиваем венчиком.
Просеиваем муку, смешанную с разрыхлителем. Перемешиваем.
Форму смазываем растительным маслом. Переливаем все тесто, разравниваем. Сверху кладем начинку, посыпаем тертым сыром. На начинку выливаем заливку, и отправляем пирог в духовку.
Выпекать манник 30-35 минут при 180 градусах.
Источник: 1 Минута