Без фильтров и Фотошопа: Настю Каменских засняли сзади и показали ее реальные габариты

Платье, на самом деле, очень яркое. Оно серебристое, и красиво переливается под светом софитов. Правда, поклонники обратили внимание не столько на наряд знаменитости, сколько на ее широкие бедра.

То ли ракурс был подобран неудачно, то ли наряд на теле певицы не слишком выигрышно сел, то ли какие-то другие причины, однако поклонники стали все больше думать о том, что Настя Каменских сильно редактирует свои снимки перед публикацией в попытках скрыть из виду лишний вес.

Впрочем, если вы посмотрите на видео сами, то убедитесь в этом.

Потап не смог воздержаться от комментария, и назвал выступление своей ненаглядной крутым.

Напомним, накануне певица NK стала хедлайнером первого дня Международного космического фестиваля имени Сергея Королева "KOROLEV AVIA FEST". На сцене она буквально блистала благодаря эффектному платью, которое тесно облегало ее фигуру. Это любимый стиль звезды - яркое, прозрачное и обтягивающее. Вед именно в таких нарядах чаще всего позирует жена украинского рэпера Потапа.

Напомним также, что недавно певица вместе с Потапом отметилась на вечеринке в честь ребенка, которого ждет их общая знакомая Екатерина Осадчая. Они смогли отдохнуть и повеселиться во время застолья. Каменских была одета как всегда - вызывающе, броско и ярко.

В своем профиле в Инстаграм Настя показала, как Екатерина и Юрий украсили свой сад для проведения вечеринки. Кстати, идти далеко не пришлось, ведь Потап с женой живут по соседству Горбунова и его ненаглядной супруги.

Источник: 1 Минута