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Без юбки и нижнего белья: с участницы британского шоу спал наряд (видео)
В эфире популярного британского реалити-шоу Celebrity Big Brother с одной из участниц шоу, австралийской актрисы и телеведущей Кортни Экт, cпала юбка.
Видео курьеза обнародовано на YouTube-канале Big Brother UK.
В момент, когда ведущая представляла Экт публике, с той внезапно упала юбка. Девушка поспешила удалиться со сцены, однако зрители успели увидеть, что под юбкой нет нижнего белья.
Celebrity Big Brother – британский проект, участниками которого выступают знаменитости.
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