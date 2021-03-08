"Без вас мы просто биологические создания" - Зеленский поздравил украинок с праздником

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил женщин с Международным женским днем. Соответствующее поздравление президент опубликовал в Facebook.

"Мечтайте, создавайте, вдохновляйте и вдохновляйтесь, достигайте цели, изменяйте мир и оставайтесь при этом такими же прекрасными. С Международным женским днем! С праздником 8 Марта!",- написал он.

Зеленский отметил, что это праздник победы женщин над неравенством и несправедливостью, победы над дикими временами, когда права женщин были ограничены, а также победы над ложным стереотипом, что женщины - это "слабый пол".

"Сегодня наши женщины и девушки защищают Украину на фронте, противостоят COVID-19, управляют самолетами и поездами, служат в полиции, учат детей, делают научные открытия, покоряют горные вершины. Являются одинаково успешными в парламенте и на самых известных сценах мира, в правительстве и на крупнейших спортивных аренах планеты. Ну а мы придерживаем вам дверь, подаем руку или уступаем место не тому, что вы слабы. А потому, что таким образом мы становимся немножечко лучше", - написал глава государства.

"Без вас мы просто биологические создания. С вами - люди и личности", - добавил Зеленский.

Агентство Телевидения Новости