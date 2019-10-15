Билли Портер может стать феей-крестной в новой "Золушке"

Актер Билли Портер, звезда "Позы" и красных дорожек, может сыграть фею-крестную в предстоящей музыкальной адаптации "Золушки". Как пишет Variety, он ведет переговоры со студией Sony по поводу возможного участия в проекте.

Главную роль в мюзикле исполнит кубино-американская певица Камила Кабельо. Одним из продюсеров проекта будет Джеймс Корден.

Напомним, оригинальный диснеевский мультфильм вышел в 1950 году. После этого "Золушку" в формате мюзикла переснимали дважды: в 1997 году с Уитни Хьюстон и в 2015 году с Лили Джеймс.

Источник: www.buro247.ua

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