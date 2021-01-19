Бисквитный торт с воздушным кремом и клубничным джемом: как приготовить вкусный десерт

Рецепт бисквитного торта с кремом

Ингредиенты для бисквита:

Яйца – 3 шт.

Сахар – 90 г

Мука – 90 г

Разрыхлитель – 3 г

Для крема:

Сливки 33% жирности – 200 г

Сахарная пудра – 30 г

Сливочный сыр – 150 г

Пропитка:

Сахар – 20 г

Вода – 30 г

Клубничный джем – 180 г

Приготовление (видео)

Смешать яйца с сахаром. Взбить миксером до пышности. В яичную массу добавить просеянную муку и разрыхлитель. Перемешать венчиком.

Перелить тесто в разъемную форму, разровнять. Дно формы обязательно застелить пергаментом. Выпекать бисквит 30 минут при 180 градусах.

Когда бисквит остынет, разрезать его на три коржа. Конечно, лучше продержать бисквит несколько часов и только потом разрезать. Но, если нет времени, то нужно хотя бы дождаться полного остывания.

Сливки взбить миксером несколько минут до пышности. Затем всыпать сахарную пудру, добавить сливочный сыр (например, маскарпоне). Аккуратно перемешать миксером до однородности.

Готовый сливочный крем и клубничный джем переложить в кондитерские мешки. Мякоть одного коржа измельчить в блендере до мелкой крошки. Для пропитки смешать сахар с водой в отдельной емкости.

Как собрать торт? Первый корж полить сладкой водичкой (пропитка), распределить сливочный крем и джем (смотрите ФОТО).

Затем накрыть вторым коржом, верх и бока обильно смазать кремом, а потом обсыпать подготовленной крошкой.

Нежный и очень вкусный бисквитный торт готов!

Рецепт бисквитного торта с кремом

Источник: 1 Минута