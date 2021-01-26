Битва вечерних платьев Ольги Сумской, Екатерины Осадчей, Тины Кароль, Джамалы и еще 6 украинских красоток

Сегодня мы покажем вам какая мода сейчас бытует в украинском шоу-бизнесе на вечерние платья, и как одеваются звезды, чтобы выглядеть ослепительно на светских раутах.

Мало кто знает, что звезды негласно соревнуются между собой в том, кто же лучше, круче и дороже будет выглядеть в кадре или на важном мероприятии. И тратить они готовы на такие запоминающиеся луки столько денег, за сколько можно купить маленькую квартирку на окраине Киева.

Ольга Сумская

Ольга Сумская в вышитом платье поразила публику

Народная артистка Ольга Сумская очень любит такую же народную одежду - у нее в гардеробе полно не только вышиванок и вот таких платьев, а есть даже огромный выбор исконно гуцульских костюмов, сделанных вручную на Западной Украине.

Екатерина Осадчая

Екатерина Осадчая

Телеведущая и автор программы "Светская жизнь" любит надевать на знаковые мероприятия пышные платья.

Джамала

Джамала на свадьбе

А вот платье невероятно красивой украинской певицы Джамалы, которое она пошила на заказ себе специально ко дню свадьбы. Она прекрасна, согласитесь?

Тина Кароль

Тина Кароль

Чем больше Тине лет, тем больше она раздевается.

Сейчас на мероприятиях, которые ведет Тина Кароль, все чаще можно увидеть то неприкрытую ножку, то неприличный вырез.

Ольга Фреймут

Ольга Фреймут

Сдержанная артистократка Ольга Фреймут, будучи ведущей шоу "Голос страны", однажды открыла свои плечи и ключицы. Это было настоящим потрясением для ее фанатов, которые привыкли видеть Олю в скромных брендовых нарядах.

К слову, такое платье обошлось журналистке в 1200 долларов.

Екатерина Кухар

Екатерина Кухар

Эпатажное платье для эпатажной дивы. Так коротко можно описать этот наряд.

А вообще, Кухар любит выделяться подобными нарядами, чем компенсирует свой миниатюрный рост.

Слава Каминская

Слава Каминская рассказала, кто победит в пятом сезоне "Танцев со звездами"

По платью с "Танцев со звездами" отлично видно, что эта девушка любит блеск со всех сторон.

Даша Астафьева

Даша Астафьева

Синий очень идет Даше, и даже подчеркивает ее шикарные глаза.

Алла Мазур

Алла Мазур в вышитом платье

Алла Мазур в 2020 году на день Независимости Украины показала яркое платье ручной работы с украинской вышивкой.

Стоит отметить, что телеведущая телеканала 1+1 очень любит фолк-стиль.

Наталья Могилевская

Наталья Могилевская

Наталья Могилевская с годами только хорошеет, а ее платья становятся более дерзкими и яркими.

Вот здесь, например, телеведущая сфотографировалась после съемок "Голоса страны" и игриво выставила ножку.

Сколько стоит такой ослепительный наряд - можно только догадываться, однако он отлично демонстрирует осиную талию певицы и музыкального тренера.

Источник: 1 Минута