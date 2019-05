Благодійний концерт: Артистки La Scala виконають Gloria Вівальді в CXID Opera, щоб допомогти “Летючому дому” і молоді з інвалідністю

Один із найзворушливіших концертів у харківській опері відбудеться 1 червня. У День захисту дітей тут прозвучить Gloria Vivaldi у виконанні артисток хору міланської опери Теatro alla Scala, всесвітньовідомої своїми голосами, та хору й оркестру СхідOpera. Початок о 19:00, придбати квитки можна тут >>

Амор Лілія Перез (контральто) та Лурдес Мартінез Карнічер (сопрано), котрі торік із великим успіхом виконали в Харкові Stabat Mater Перголезі, знову виступатимуть без гонорару, аби допомогти зібрати кошти на розвиток “Летючого дому” – адаптаційного центру для молоді з інвалідністю. Концерт є однією з ключових подій шостого соціокультурного фестивалю “Дантефест”, який проводять ГО "Еммаус" та Центр Європейської Культури "Данте".

Гімн Gloria Антоніо Вівальді написав для дівчат-сиріт із хору при венеційському монастирі Оспедале делла П'єта, де композитор керував хором та викладав гру на скрипці. “Вівальді знав кожну з цих хористок, на партитурі є їхні імена, – розповідає координаторка Дантефесту Ірина Сальник. – Тобто, це не знеособлений твір, за ним стоять постаті конкретних людей. Для нас це дуже важливо, бо ми працюємо з вихованцями й вихованками інтернату для дітей-сиріт і дітей із інвалідністю, допомагаючи їм отримати освіту, роботу, знайти себе, реалізуватися. І 1 червня, у день захисту дітей, Gloria прозвучить як підтримка молоді з інвалідністю й сиріт”. Хормейстр CXID Opera Олексій Черникін зізнається, що хористи відчувають величезну відповідальність, розучуючи партії: гімн Gloria вони виконують вперше, адже сакральний репертуар в принципі рідкість для харківської опери.

Цьогорічний слоган фестивалю “Бо рай – то інші”. Так організатори прагнуть підкреслити один з основних векторів своєї роботи: допомогу тим, хто її потребує. Про допомогу говоритимуть і на ще одній фестивальній події: 31 травня о 17:30 в ХНУ ім. Каразіна відбудеться діалог і презентація книжок “Вогонь горить завжди” Сильвіо Каттаріни – керівника соціального кооперативу L’Imprevisto (Несподіване) для неповнолітніх злочинців і наркозалежних (Пезаро, Італія) й “Океан таємниці” Олександра Філоненка – українського філософа, богослова, співзасновника Центру європейської культури “Данте” та громадської організації “Еммаус”.

У програмі концерту:

- NULLA IN MONDO PAX SINCERA A.VIVALDI (In Mi Maggiore)

-VERGNÜGTE RUH BELIEBTE BWV 170 J. S.BACH

- LASCIA CH'IO PIANGA G. F. HÄNDEL (In Fa Maggiore)

- OMBRA MI FU G.F. HÄNDEL

- HE DAGLI FEED HIS FLOCK LIKE A SHEPHERD. ÀLTO, SOPRANO. DUET. MESSIAH G. F. HÄNDEL

- GLORIA RV 589 A.VIVALDI

Головний диригент: Дмитро Морозов

Хормейстер: Олексій Чернікін

Солістки: артистки хору міланської опери Теatro alla Scalla Лурдес Мартінез Карнічер, Амор Лілія Перез.

Партнер проекту ХНАТОБ / СХІД OPERA

