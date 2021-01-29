Блестящий банановый хлеб: среднее между вкусным хлебом и пирогом

Ингредиенты

Этот простой рецепт бананового хлеба - он также отлично подходит для употребления перезрелых бананов.

140 г сливочного масла, размягченного, плюс добавка для формы.

140 г сахарной пудры.

2 больших взбитых яйца.

140 г муки самоподнимания.

Разрыхлитель.

2 очень спелых банана, протертых в пюре.

50 г сахарной пудры.

Горсть сушеных банановых чипсов, для украшения (по желанию).

Метод

Шаг 1

Нагрейте духовку до 180C / 160C вентилятор / газ 4.

Шаг 2

Смажьте маслом форму для хлеба и выстелите основу и стороны пергаментом для выпечки.

Шаг 3

Взбить 140 г размягченного сливочного масла и 140 г сахарной пудры, пока они не станут легкими и пушистыми, затем медленно добавить 2 взбитых больших яйца с небольшим количеством 140 г муки.

Шаг 4

Добавьте оставшуюся муку, 1 ч. л., разрыхлитель и банановое пюре.

Шаг 5

Вылейте смесь в подготовленную форму и запекайте около 50 минут или до полной готовности. Проверяйте буханку с 5-минутными интервалами, проверяя ее шпажкой (она должна быть в состоянии аккуратно вставлять и извлекать), так как время может варьироваться в зависимости от формы для хлеба.

Шаг 6

Охладите в форме 10 минут, затем переложите на решетку.

Шаг 7

Смешайте 50 г сахарной пудры с 2-3 чайными ложками воды, чтобы получилась жидкая глазурь.

Шаг 8

Полейте глазурью верх пирога и украсьте горсткой банановых чипсов по желанию.

Источник: 1 Минута