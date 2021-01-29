Блестящий банановый хлеб: среднее между вкусным хлебом и пирогом
Этот простой рецепт бананового хлеба - он также отлично подходит для употребления перезрелых бананов.
Ингредиенты
140 г сливочного масла, размягченного, плюс добавка для формы.
140 г сахарной пудры.
2 больших взбитых яйца.
140 г муки самоподнимания.
Разрыхлитель.
2 очень спелых банана, протертых в пюре.
50 г сахарной пудры.
Горсть сушеных банановых чипсов, для украшения (по желанию).
Метод
Шаг 1
Нагрейте духовку до 180C / 160C вентилятор / газ 4.
Шаг 2
Смажьте маслом форму для хлеба и выстелите основу и стороны пергаментом для выпечки.
Шаг 3
Взбить 140 г размягченного сливочного масла и 140 г сахарной пудры, пока они не станут легкими и пушистыми, затем медленно добавить 2 взбитых больших яйца с небольшим количеством 140 г муки.
Шаг 4
Добавьте оставшуюся муку, 1 ч. л., разрыхлитель и банановое пюре.
Шаг 5
Вылейте смесь в подготовленную форму и запекайте около 50 минут или до полной готовности. Проверяйте буханку с 5-минутными интервалами, проверяя ее шпажкой (она должна быть в состоянии аккуратно вставлять и извлекать), так как время может варьироваться в зависимости от формы для хлеба.
Шаг 6
Охладите в форме 10 минут, затем переложите на решетку.
Шаг 7
Смешайте 50 г сахарной пудры с 2-3 чайными ложками воды, чтобы получилась жидкая глазурь.
Шаг 8
Полейте глазурью верх пирога и украсьте горсткой банановых чипсов по желанию.
Источник: 1 Минута