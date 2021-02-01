Блинчики с корицей, ореховым маслом, нарезанным бананом и малиной: прекрасный рецепт завтрака
Используйте безглютеновую муку в этих тонких блинах на завтрак, которые подаются с миндальным маслом, фруктами и лимоном.
Ингредиенты
75 г безглютеновой муки для черного хлеба
1 чайная ложка молотой корицы
1 среднее яйцо
225 мл полуобезжиренного молока
1 чайная ложка рапсового масла для жарки
2 столовые ложки миндально-ореховой пасты (приготовьте свое по рецепту, который написан справа)
1 банан, нарезанный
140 г малины
дольки лимона
Метод
Шаг 1
Насыпьте муку в большую миску с корицей. Добавьте яйцо и молоко и энергично взбивайте, пока не получите однородную консистенцию.
Шаг 2
Поставьте сковороду с антипригарным покрытием на средний огонь и добавьте немного масла. Когда масло начнет нагреваться, вытрите его большую часть кухонной бумагой. Когда сковорода нагреется, налейте небольшое количество теста в центр сковороды и перемешайте его тонким слоем по бокам сковороды. Оставьте вариться в нетронутом виде примерно на 2 минуты. Когда она подрумянится, переверните и готовьте еще 1 мин.
Шаг 3
Переложить на теплую тарелку и накрыть фольгой, чтобы согреться. Повторите то же самое с оставшимся тестом. Разделите теплые оладьи на 2 тарелки и подавайте с ореховым маслом, бананом, малиной и лимоном, чтобы собрать их к столу.
Источник: 1 Минута