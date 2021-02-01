Блинчики с корицей, ореховым маслом, нарезанным бананом и малиной: прекрасный рецепт завтрака

Ингредиенты

Используйте безглютеновую муку в этих тонких блинах на завтрак, которые подаются с миндальным маслом, фруктами и лимоном.

75 г безглютеновой муки для черного хлеба

1 чайная ложка молотой корицы

1 среднее яйцо

225 мл полуобезжиренного молока

1 чайная ложка рапсового масла для жарки

2 столовые ложки миндально-ореховой пасты (приготовьте свое по рецепту, который написан справа)

1 банан, нарезанный

140 г малины

дольки лимона

Метод

Шаг 1

Насыпьте муку в большую миску с корицей. Добавьте яйцо и молоко и энергично взбивайте, пока не получите однородную консистенцию.

Шаг 2

Поставьте сковороду с антипригарным покрытием на средний огонь и добавьте немного масла. Когда масло начнет нагреваться, вытрите его большую часть кухонной бумагой. Когда сковорода нагреется, налейте небольшое количество теста в центр сковороды и перемешайте его тонким слоем по бокам сковороды. Оставьте вариться в нетронутом виде примерно на 2 минуты. Когда она подрумянится, переверните и готовьте еще 1 мин.

Шаг 3

Переложить на теплую тарелку и накрыть фольгой, чтобы согреться. Повторите то же самое с оставшимся тестом. Разделите теплые оладьи на 2 тарелки и подавайте с ореховым маслом, бананом, малиной и лимоном, чтобы собрать их к столу.

Источник: 1 Минута