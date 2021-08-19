Блогер Алексей Дурнев публично оскорбил Лесю Никитюк, назвав некрасивой: телеведущая не стала молчать

Известный блогер Алексей Дурнев в своем Ютуб-шоу "Дурнев смотрит сториз" назвал Лесю Никитюк некрасивой.

"1.83 м! Извините, это только на железной дороге работать. Красивые женщины же все невысокие", — сказал Дурнев.

Лесю Никитюк задели слова блогера и она отреагировала на это в своем Инстаграм-блоге.

" Дорогие друзья, я думала мы давным-давно живем в толерантном обществе, которому не с руки обижать людей из-за веса, роста, цвета кожи! Но среди нас, к сожалению, есть человек, который в своих видео не называет моё имя, закрывает моё лицо… но сейчас он перешёл все границы.. Опущусь на секунду до твоего уровня юмора и скажу так, чтобы тебе было понятно: ты со своим ростом видел только пилотку проводницы!", — написала Леся Никитюк.

Также Леся сняла шутливое видео, в котором изобразила проводницу и в шутливой форме сказала, что вынуждена работать на железной дороге, так как слишком высокая и соответственно не красивая.

Пользователи Сети поддержали Лесю Никитюк в комментариях.

"Леся браво! Коротко и по сути!", "Леся, ваш ответ огонь!", "Богиня! Шикарный ответ", "Леся молодец. Достойно ответила", "Да чего вы на обиженного жизнью недомужика обращаете внимание", "Зашутился малыш,перебор конкретный", — пишут комментаторы.

Стоит отметить, что Алексей Дурнев уже не первый раз попадает в подобные скандальные истории. Так, недавно блогер обидел Машу Ефросинину, назвав ее "суперзвездой из прошлого".

Источник: 1 Минута