Блогер заробив $16 тисяч за стрім сну, дозволяючи глядачам себе будити

блогера Енді, відомого своїми витівками, включаючи розриванням сорочки в Starbucks є понад 40 000 підписників у Twitter та Instagram та 1 мільйон на YouTube

26-річний хлопець із Лос-Анджелеса за одну ніч заробив $16 тисяч, хоча в результаті він і не виспався

Блогер на платформі Twitch заробив $16 000, транслюючи свій сон і дозволяючи глядачам заважати йому будильниками та фальшивим собачим гавканням.

Заробляти гроші уві сні звучить занадто добре, щоб бути правдою, оскільки багатьом з нас досить важко заробляти на життя, навіть поки ми не спимо.

Але багато впливових людей переходять до нової популярної тенденції: «потоку сну».

Серед найвідоміших стримерів сну є Енді – 26-річний хлопець із Лос-Анджелеса за одну ніч заробив $16 000 за свій прямий ефір у Twitch, хоча в результаті він не виспався.

«Щиро дякую! – сказав він наприкінці свого прямого ефіру Twitch, який згодом опублікував на YouTube, – Раніше я їздив на Uber за 16 доларів на годину».

Twitch в основному починалася як ігрова платформа, на якій деякі користувачі заробляли до $200 000 на рік.

Зараз вона має партнерську програму Twitch для тих, хто серйозно ставиться до ігрової кар’єри, а дехто навіть використовує Twitch, щоб спробувати збільшити участь виборців та збір коштів на благодійні цілі.

У блогера Енді, відомого своїми витівками, включаючи розриванням сорочки в Starbucks є понад 40 000 підписників у Twitter та Instagram та 1 мільйон на YouTube.

Однак він чи не єдиний популярний блогер, який заробляє гроші із закритими очима.

Відомо, що Крижаний Посейдон заробив $5000 за вісім годин спання в 2017 році. Як і Енді, він дозволяв, щоб його глядачі могли завадити його сну.

Є й інші блогери, чиї відео присвячені виключно сну, наприклад Алекс Шеннон, який робить сон центральною частиною свого бренду. З 2018 року Шеннон подорожує світом, щоб спати в найрозкішніших місцях.

Источник: Новости Ю

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