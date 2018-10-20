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Блогеры забрались в секретный бункер в харьковском метро (ВИДЕО)

Блогеры забрались в секретный бункер в харьковском метро (ВИДЕО)

В секретный бункер Д9, расположенный под харьковским метро, проникли украинские блогеры. Видео своего путешествия под землю они опубликовали на YouTube.

Описывая свои передвижения, парни сообщают, что прошли по тоннелю Д6 примерно 500 метров, дальше он переходит в тоннель Д9, где находится 3-этажный бункер, вокруг него есть дополнительные обходные пути.

Осторожно, ненормативная лексика!

Источник: sq.com.ua

Видео: DIMA TOTAL

Новости портала «Весь Харьков»

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