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27.01.2021 22:07
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Блюдо из сладкого картофеля и проростков с яйцом-пашот: рецепт для будних дней

Блюдо из сладкого картофеля и проростков с яйцом-пашот: рецепт для будних дней

Если вы хотите на ужин приготовить недорогое блюдо для всей семьи, то можете воспользоваться ниже прилагаемым рецептом. Оно подойдет для любого. К тому же это новое блюдо, которое наверняка вашей семье не готовили. Порадуйте своих ближних!

Это быстрое и легкое блюдо, обжаренное на сковороде, использует оставшуюся брюссельскую капусту для вкусного бранча в день праздника или низкокалорийного ужина в будние дни с низким содержанием жира.

Ингредиенты

2 больших сладких картофеля, нарезанных кусочками

2 ч.л. оливкового масла

2 тонко нарезанных красных луковицы

300 г брюссельской капусты, тонко нарезанной

терка мускатного ореха

3 яйца

Блюдо из сладкого картофеля и проростков с яйцом-пашот: рецепт для будних дней

Метод

Шаг 1

Выложите сладкий картофель в миску, накройте пищевой пленкой и поставьте в микроволновую печь на 5 минут, пока он не станет мягким, но сохраняет форму. Откройте миску и дайте немного остыть.

Шаг 2

Тем временем нагрейте масло в широкой сковороде с антипригарным покрытием и добавьте лук. Варить 5-8 минут до карамелизации. Добавьте ростки и обжарьте на сильном огне, пока они не станут мягкими. Отодвиньте ростки и лук в сторону сковороды и добавьте сладкий картофель, прижав их к сковороде тыльной стороной лопатки. Оставьте в покое на 5 минут, пока нижняя сторона не начнет хрустеть. Приправить, добавить мускатный орех, смешать с ростками и луком и перевернуть картофель, стараясь не разбить его слишком сильно. Готовьте еще 5 минут до хрустящей корочки.

Шаг 3

Тем временем варите 3 яйца в кастрюле с едва кипящей водой. Подавать хэш с яйцом-пашот.

Источник: 1 Минута

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