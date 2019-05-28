Бієнале молодого мистецтва запрошує на лекцію “Мистецтво для змін: Польща, Кенія, Бразилія”

Поговорити про те, як мистецтво може впливати на альтернативну економіку та розвиток локальних спільнот, запрошує Бієнале молодого мистецтва.

30 травня в Муніципальній галереї (Чернишевська 15) в межах освітньої програми Бієнале відбудеться лекція польської художниці Аліції Висоцької “Мистецтво для змін: Польща, Кенія, Бразилія”. Вхід вільний, початок о 19:00.

У 2015 році Аліція приїхала до Найробі, столиці Кенії. Оселившися в міських нетрях Матере, художниця відкрила взуттєву майстерню. А незабаром, разом із кенійськими жінками та за допомоги польского неурядового фонду Fundacja Razem Pamoja, створила кооператив Ushirika, де жінки шиють місцевим дітям шкільну форму та рюкзаки. “Pamoja” у перекладі з суахілі, як і “razem” у перекладі з польської, означає “разом”. Ushirika працює як культурний та навчальний центр і забезпечує прибуток своїм учасницям.

Про цей та інші проекти на перетині мистецьких і соціальних практик Аліція говоритиме в Харкові під час публічної лекції та лекції для Школи медіаторів Бієнале, яка працює за підтримки міжнародного фонду Harald Binder Cultural Enterprises, який сприяє розвиткові культури й освіти в Україні. Свої соціально ангажовані мистецькі проекти Аліція робила в Польщі, Кенії та Бразилії. Зазвичай, відправною точкою її проектів стають майстер-класи з мистецтва та ремесел із людьми різного віку та національностей, які потім стають початком подальших місцевих досліджень. Такі дослідження базуються на особистих контактах, обміні навичками та досвідом між учасниками й учасницями семінарів.

Художницю цікавлять альтернативні економіки, ремесла, одяг як прояв індивідуальної та колективної ідентичності. Вона вивчає спільноти, спираючись на різні форми співіснування, таких як ремесла, місцеві легенди, ритуали, пов'язані з почуттям ідентичності, а також форми співпраці, які можуть бути терапевтичним досвідом. Всі її партисипативні проекти виконані під назвою ALFA OMEGI.

Сьогодні Аліція навчається у відомої корейської художниці, професорки Хейгу Янг в Städelschule (Франкфурт-на-Майн, Німеччина). Вчилася в Академії образотворчих мистецтв у Кракові, Польща з 2005 по 2008 рік. У 2010 році закінчила Університет мистецтв у Познані, Польща, клас Мирослава Балка. Вона також вивчала когнітивістику та філософію розуму в Університеті JP2 у Кракові (Університет папи Іоанна Павла ІІ) та університеті Vrije в Брюсселі.

Нагадаємо, основна програма Бієнале молодого мистецтва розпочнеться у вересні, а поки ж усіх охочих запрошують на освітні події, аби більше дізнатися про сучасні мистецькі практики та про те, як мистецтво може змінювати світ довкола.

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