“Бо інші – то рай”: Дантефест, фестиваль гуманізму й надії, відбудеться вже вшосте

З 31 травня по 2 червня у Харкові вже вшосте відбудеться соціокультурний фестиваль Дантефест. Цьогоріч його основу складають: благодійний концерт Gloria Vivaldi у виконанні артисток La Scala та хору й оркестру СХІD Opera – на користь “Летючого дому”, адаптаційного центру для молоді з інвалідністю; українсько-європейська виставка “Шлях Енея” і серія дискусій і зустрічей із митцями; презентація книг італійського реабілітолога й психотерапевта Сильвіо Каттаріни “Вогонь горить завжди. Як віднайти жагу до життя” та українського філософа і теолога Олександра Філоненка “Океан таємниці”; та тренінг для соціальних працівників. Вхід на виставку та дискусійно-презентаційні події – вільний, квитки на концерт можна придбати за посиланням, реєстрація на тренінг (та його деталі) за посиланням.

Дантефест по праву можна вважати найгуманістичнішим фестивалем Харкова. Тут обговорюють питання людяності й взаємодопомоги; музичні події завжди мають благодійну мету; а соціальна складова спрямована на поширення кращих європейських практик реабілітації та налагодження зв'язків між українськими та італійськими реабілітологами.

Мова йде про фізичну, психологічну й соціальну реабілітацію людей з інвалідністю (особливо дітей та молоді), сиріт, неповнолітніх у скрутному становищі та наркозалежних тощо. Організатори фестивалю – ГО "Еммаус" та Центр європейської культури "Dante"

Вже втретє кошти, зібрані з продажу квитків на благодійний концерт, будуть спрямовані на підтримку адаптаційного центру La Casa Volante, “Летючий дім”. Тут живуть п’ятеро колишніх вихованок інтернату для дітей-сиріт та дітей із наслідками ДЦП. За умовами проекту, дівчата житимуть у “Летючому домі” 5 років після інтернату – у цей період вони під супроводом тьюторів здобувають вищу освіту, займаються пошуком роботи та власного житла. Після цього на їхнє місце прийдуть інші дівчата чи юнаки, що потребуватимуть допомоги. Сюди ж регулярно приходять і інші вихованці інтернату: тут вони здобувають додаткову освіту, а головне – отримують допомогу в пізнанні реального світу, соціалізації. Координатори й координаторки “Летючого дому” стають для них наставниками, практично родиною.

Минулого року завдяки концерту Stabat Mater у виконанні артисток міланського Teatro alla Scala Лурдес Мартінез і Амор Перез та оркестру CXID Opera організаторам вдалося спрямувати на потреби “Летючого дому” 100 тис грн. Цього року, говорить координаторка проекту Євгенія Фролова, кошти потрібні на підтримку й розширення центру. Лурдес і Амор, вражені людяністю проекту, зголосилися приїхати до Харкова ще раз і не беруть гонорар за виступ. Придбати квиток і тим самим допомогти молоді з “Летючого дому” і Дантефесту можна на сайті Інтернет.білет та в касах міста.

“Один із найважливіших результатів шести років Дантефесту – налагодження зв’язків з різними італійськими інституціями, чий досвід у реабілітації конче необхідний Україні, – говорить Анастасія Золотова, голова правління ГО “Еммаус”. – Це реабілітаційний центр Sim-patia, фахівці якого, зокрема, розробляють цифрові технології для покращення життя людей із важкими формами інвалідності та навіть заснували спеціальність “соціальна інженерія”. Це соціальний кооператив L’Imprevisto (Несподіване) для неповнолітніх злочинців і наркозалежних, чий очільник Сильвіо Каттаріна приїде до Харкова презентувати свою методику реабілітації через роботу зі словом і рефлексіями та розпочне тренінгову програму для соціальних працівників. Cometa, сімейна спільнота в Комо для "важких" підлітків та ліцей Oliver Twist, де вони отримують різні професії та навчаються через споглядання буденної краси. Зрештою, це уряд регіону Емілія-Романья, від якого ГО “Еммаус” отримала грант на тренінгово-освітню програму для соціальних працівників України. А ще – такі культурні інституції як школа дантезнавця Франко Нембріні La Traccia та асоціація Cento Canti, з якими ми співпрацюємо від 2013 року, з чого, власне, і виріс Дантефест”.

Наслідком італійсько-української співпраці стала і виставка “Шлях Енея: художники сьогодення сам-на-сам з минулим”, кураторами якої є Лука Фйоре та Борис Філоненко. Побачити її можна до 14 червня в ЦСМ “ЄрміловЦентр”, а вперше проект “Шлях Енея” був реалізований італійською інституцією Casa Testori для фестивалю Rimini Meeting 2017. Виставка реалізована за підтримки Українського культурного фонду.

Партнерами проекту також є CXID Opera та Харківський Національний університет імені Каразіна.

Повна програма фестивалю: Дантефест. Prolog (ЦСМ “ЄрміловЦентр”, пл. Свободи, 4. Вхід вільний.)

14 травня – 14 червня – виставка “Шлях Енея: художники сьогодення сам на сам із минулим”.

29 травня, 19:00 – зустріч-діалог із художниками Миколою Коломійцем та Владиславом Краснощоком

Дантефест. Основна програма

31 травня 17:30 – ХНУ ім. Каразіна (головний корпус), велика хімічна аудиторія. Вхід вільний.

Відкриття Дантефесту “Бо інші – то рай: у несподіваному єдина надія”. Діалог і презентація книжок “Вогонь горить завжди” Сильвіо Каттаріни – психолога, психотерапевта, засновника і керівника соціального кооперативу L’Imprevisto (Несподіване) для неповнолітніх злочинців і наркозалежних (Пезаро, Італія) й “Океан таємниці” Олександра Філоненка – українського філософа, богослова, співзасновника Центру європейської культури “Данте” та громадської організації “Еммаус”.

1 червня

15:00, ЦСМ “ЄрміловЦентр”, вхід вільний – зустріч із художницею Юлією Кран,

19:00, CXID Opera, вул. Сумська, 25. Вхід за квитками – Благодійний концерт Gloria Vivaldi. Артистки хорy Teatro alla Scala Лурдес Мартінез і Амор Перез, хор та оркестр СхідOpera,

2 червня

12:00, ЦСМ “ЄрміловЦентр”, вхід вільний – кураторські екскурсії виставкою “Шлях Енея: художники сьогодення сам-на-сам з минулим” з Лукою Фйоре та Борисом Філоненком

14:00, зала “Харків”, Kharkiv Palace, проспект Незалежності, 2 – дискусійна панель за участі кураторів Бориса Філоненка та Луки Фйоре, митців Джованні Франджі, Павла Макова, Миколи Коломійця, мисткині Юлії Кран та президента Casa Testori Джузеппе Франджі. Вхід вільний.

Дантефест. Epilog

3-4 червня, 9:30-18:00, хаб “Яблуко”, вул. Гаршина, 9, реєстрація за посиланням (до 27 травня) – тренінг "Розвиток компетенцій осіб, що працюють із уразливими людьми", Модуль 1. “Формування команди в роботі з уразливими особами”: Сильвіо Каттаріна, психолог, психотерапевт, засновник і керівник соціального кооперативу L’Imprevisto (Несподіване) для неповнолітніх злочинців і наркозалежних (Пезаро/ Італія). Другий і третій модулі відбудуться восени.

5 червня, 19:00, ЦСМ “ЄрміловЦентр”, вхід вільний – зустріч із художником, учасником виставки “Шлях Енея: художники сьогодення сам-на-сам з минулим” Павлом Маковим.

8 червня, 19:00, ЦСМ “ЄрміловЦентр”, вхід вільний – лекція від ЛітМузею про історичний та культурний контексти відкриття пам’ятника Іванові Котляревському в Полтаві.

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