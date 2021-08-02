Бобы барбекю с картофельным пюре: рецепт бюджетного блюда

Ингредиенты

1 мелко нарезанная луковица

1 стебель сельдерея, мелко нарезанный

1 столовая ложка растительного масла

50 г бекона, тонко нарезанного

1 измельченный зубчик чеснока

400г банка нарезанных помидоров

2 ч.л. томатного пюре

1 чайная ложка патоки или коричневого сахара

1 столовая ложка солодового уксуса

400г консервных бобов, осушенных, ополоснутых

Для сусла (или используйте оставшееся сусло)

300 г очищенного и нарезанного кубиками картофеля

2 столовые ложки молока

1 столовая ложка сливочного сыра

Аппетитное блюдо

Метод

Шаг 1

Лук и сельдерей размягчить на сковороде с маслом в течение 10 минут. Добавить бекон и обжаривать 3 мин, пока не начнет подрумяниваться. Добавьте чеснок и готовьте 30 секунд. Влейте помидоры и перемешайте с томатным пюре, патокой или сахаром и уксусом. Тушите на сильном огне до загустения в течение 5-10 минут, часто помешивая, чтобы смесь не схватилась. Осторожно перемешайте фасоль, затем готовьте еще 2–3 минуты на среднем огне, пока она не прогреется.

Шаг 2

Тем временем сделайте месиво. Картофель отварить до готовности, около 15 минут, затем процедить. Размять с молоком, сыром и приправами. 3 Наполните 2 небольшие миски, пригодные для использования в микроволновой печи, на три четверти смесью из зерен. Добавьте сверху щедрую ложку пюре, разгладьте ложкой. Охладите, когда остынет (или заморозьте на этом этапе до месяца). Поместите небольшую тарелку на блюдо, затем поставьте в микроволновую печь на режим High в течение 3 минут или до тех пор, пока он не станет горячим.

Источник: 1 Минута