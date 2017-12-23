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Бои без правил двух коал в Австралии (видео)

На видео попала драка двух коал на дороге. Конфликт животных по стилю очень напоминает бои без правил MMA.

Бои без правил двух коал в Австралии (видео)

Австралийка Маргарет Смит опубликовала видео, на котором запечатлена драка двух коал посреди шоссе.

Инцидент произошел неподалеку от города Аделаида на юге страны. По словам автора ролика, из-за стычки на дороге образовалась пробка. Водители пытались прогнать коал автомобильными гудками, однако те не реагировали. В итоге, устав сражаться, животные сами покинули проезжую часть.

Видео потасовки в Facebook было просмотрено более 17 миллионов раз с момента публикации 21 декабря.

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