Бои без правил двух коал в Австралии (видео)

На видео попала драка двух коал на дороге. Конфликт животных по стилю очень напоминает бои без правил MMA.

Австралийка Маргарет Смит опубликовала видео, на котором запечатлена драка двух коал посреди шоссе.

Инцидент произошел неподалеку от города Аделаида на юге страны. По словам автора ролика, из-за стычки на дороге образовалась пробка. Водители пытались прогнать коал автомобильными гудками, однако те не реагировали. В итоге, устав сражаться, животные сами покинули проезжую часть.

Видео потасовки в Facebook было просмотрено более 17 миллионов раз с момента публикации 21 декабря.

Новости портала «Весь Харьков»