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Божья коровка: приметы вестницы счастливых новостей

Божья коровка: приметы вестницы счастливых новостей

Найти божью коровку — к чему это?

Божья коровка: приметы вестницы счастливых новостей
Божья коровка

Во-первых, если на вас село это насекомое, то не теряйте момент — это отличная возможность загадать желание на удачу. Для того, чтобы оно сбылось, следует вслух сказать: “Божья коровка, улети на небо, принеси мне хлеба: черного, белого,только не горелого” или “Божья коровка, улети на небко, там твои детки кушают конфетки — всем по одной, а тебе ни одной”. Если после этих слов насекомое улетает, то будьте уверены — желание обязательно сбудется.

Если вы нашли божью коровку в траве, значит вас скоро настигнет хорошее известие. Если же насекомое село на руку, то не размахивайте и не отталкивайте ее — удача близко.

Божья коровка: приметы вестницы счастливых новостей
Божья коровка – ее разновидности

По старым поверьям принято считать, что красная божья коровка с черными маленькими пятнышками – всегда вестница счастливых перемен. После встречи с ней дела обязательно налаживаются. А вот если вы встретите такую, у которой 7 кружочков на спине, то это особое счастье, и бывает такое очень редко. Не забудьте загадать желание.

Источник: 1 Минута

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