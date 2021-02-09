Болезнь не отступает: Андрей Данилко заявил, что ему нужна помощь врачей из-за отсутствия сна

Андрей Данилко откровенно признался в третьем выпуске шоу "Маска", что не может заснуть из-за проекта. Он уже не знает, что делать и хочет обратиться к доктору за консультацией.

Это состояние он у себя обнаружил когда участники проекта "Маска" перевоплощались, а также их костюмы повлияли на него. Угадывать, кто под каждым костюмом ему очень сложно. Он даже не мог догадаться, что в образе Лисицы была Алена Шоптенко, которая является танцовщицей и хореографом.

Да и не только Андрей Данилко, но никто на шоу не смог догадаться, о том кто же там скрывается в костюме Лисицы. К тому же Андрей и не догадывался, что Алена так поет и у нее еще и этот талант. Поэтому загадочные маски его привели в смятие.

Когда он начинает размышлять об этом у него раскалывается и болит голова. И когда он об этом думает, то дома не может заснуть.

Андрей Данилко, говорит, что ему наверное нужно обратиться к доктору. Дело в том, он всю неделю сидит и думает кто, скрывается под этими масками.

Андрей констатирует, что он не думал что так может проникнуться проектом и включиться в его работу. Ему это очень интересно, это действие завораживает его.

Также Андрей поведал, что и ему захотелось принять участие в шоу и скрываться под маской. Ведь он прекрасно может менять голоса и наверняка никто бы не догадался, что под маской он. Но ему никто не предложил таким образом участвовать в проекте.

Напоминаем, что по окончанию третьего выпуска, где Оля Полякова назвала Тину Кароль "Главной плакальщицей страны" возникла скандальная ситуация.

В соцсетях поклонники Тины Кароль оставили свои критические посты и Оле Поляковой пришлось извиняться перед Тиной. А Тина Кароль написал свой ответ Оле Поляковой в соцсети.

Источник: 1 Минута