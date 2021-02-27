Борис Моисеев: как себя чувствует талантливый артист, в каком он состоянии?

Шоу-бизнес странная штука и непредсказуемая. Казалось только вот ты карабкаешься по лестнице вверх и наконец достиг того о чем так долго мечтал. Но удержаться на высоте удается не всем.

Разная судьба бывает у артистов шоу-бизнеса. Бывают взлеты на Олимп славы и падение. Никто не застрахован от неудач отсутствия внимания публики. Былая слава может быстро померкнуть. Особенно если подвело здоровье.

А живя в таком ритме, как находятся звезды шоу-бизнеса некоторые не выдерживают его. И даже люди не в преклонном возрасте могут попасть в удручающую ситуацию со здоровьем.

Борис Моисеев, 66-летний российский артист, чувствует сейчас себя очень одиноко. За последнее десятилетие он пережил два инсульта и находится в плачевном состоянии. Он с трудом может разговаривать, ему тяжело выражать свои мысли.

Об этом рассказала российская певица Алена Апина, которую связывает с Моисеевым давняя дружба. Сейчас их встречи очень редки, а впечатление от встреч — тяжелейшее.

Апина вспоминает, сколько радости он всем дарил. Его нельзя было принимать без улыбки. С каким восторгом его встречала публика на концертах. Каждое его выступление проходило на ура и набирало много зрителей. Поклонники в социальных сетях обсуждали его неординарные выходки на концертах. Как правило, попасть на выступление Бориса Моисеева было возможно с трудом. Многие артисты считали за честь выступать с ним вместе.

Его многочисленные поездки за рубеж, также не оставляли никого равнодушным. Наши соотечественники и просто его поклонники которые во время его зарубежных поездок были в этих странах, всегда стремились посетить концерты Бориса Моисеева. После окончания концертов все долго обсуждали его незабываемое и иногда эксцентричное выступление.

Борис Моисеев

К его творчеству можно было относиться по-разному. Он всегда был веселый, задорный, эпатажный, а теперь от былой энергии артиста, осталась лишь тень. Жалко, что он болен сейчас, сказала Алена и пожелала артисту здоровья.

Общение с Борисом Моисеевым, задача не из легких. По словам артистки, ему тяжело говорить, из-за чего его очень трудно понять. Только те люди, которые часто с ним общаются, могут интуитивно понять, что артист говорит.

Чтобы с ним поговорить, нужно долго находиться рядом.

Мысли, которые он хочет выразить, сложно понять, он тяжело разговаривает. Он прекрасный, ранимый человек и очень одинокий — добавила артистка.

Впервые у Моисеева случился инсульт в 2010 году. Когда сердце Бориса остановилось, его подключили к аппарату ИВЛ.

После лечения, Моисееву хватило сил, чтобы восстановиться. Он даже вернулся к выступлениям и продолжал радовать поклонников своими концертами.

Но, новый приступ, который случился через пять лет, в 2015 году, нанес ему страшный удар. После него, артисту так и не удалось начать полноценную жизнь и вернуться на сцену.

Сейчас его посещают друзья и бывшие соратники, но их становиться все меньше.

Источник: 1 Минута