Брат мэра Киева Владимир Кличко поразил необычным увлечением: не бокс

Интересно, что с тех пор, как его брат Виталий стал мэром Киева, поклонников прибавилось и у Владимира.

Там он регулярно делится своими новостями, подробностями личной жизни, публикует фото с дочерью, показывает как живет.

Сейчас, пока за границу полететь очень проблематично, всемирно известный Владимир Кличко пытается найти себе развлечение в Украине

Известный в Украине и за рубежом спортсмен показал, что в выходной отправился рыбачить на полностью замерзшее озеро.

Судя по фото, рыбалка у спортсмена удалась "на ура". На снимке видно, что улов есть — минимум две рыбы.

Для зимней рыбалки Владимир оделся очень тепло — в больших зимних ботах, теплой термоустойчивой куртке и в шапке.

Неизвестно, кто с ним был, и кто фотографировал.

"Наконец-то зима! Кстати о выносливости. Попробуйте поймать рыбу при температуре -20 или -4 градуса по Фаренгейту. Есть еще отличные идеи, чем еще заняться этой зимой? К сожалению, горнолыжные курорты все еще закрыты?", — прокомментировал свой поход на замерзшее озеро брат Виталия Кличко Владимир.

Напомним, ранее он поделился фото с онлайн конференции, где рядом с ноутбуком и включенной программой для видеозвонка расположены краски для рисования.

А до этого Владимир Кличко поделился теплым фото со своим братом Виталием, очевидно сделанным либо летом, либо совсем недавно, но где-то в теплых краях.

Фанаты отметили, что очень скучают по тем временам, когда оба братья активно занимались боксом.

Источник: 1 Минута