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Бразильянки подрались на конкурсе красоты из-за поддельных ягодиц

Бразильянки подрались на конкурсе красоты из-за поддельных ягодиц

На бразильском конкурсе Miss BumBum 2018, на котором вручают награду за самые красивые ягодицы Бразилии, подрались участницы, сообщает The Sun.

После оглашения судейского вердикта о том, что титул достается модели Эллен Сантана, на сцену выбежала одна из участниц. Алини Ува не вошла в тройку финалисток, и решила по-своему исправить ситуацию.

Девушка сорвала с шеи победительницы ленту и надела на себя. После чего участницы устроили потасовку на сцене.

По словам Увы, только она заслужила награду, так как ягодицы финалисток искусственные и созданы при помощи силикона.

Стоит отметить, что сама победительница спокойно отреагировала на инцидент, заявив, что у нее отобрали ленту победительницы, но не смогут отобрать титул.

Бразильянки подрались на конкурсе красоты из-за поддельных ягодиц

Бразильянки подрались на конкурсе красоты из-за поддельных ягодиц

 

Источник: http://mignews.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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