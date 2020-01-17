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Брэд Питт и Дженнифер Энистон планируют тайно усыновить ребенка

Брэд Питт и Дженнифер Энистон планируют тайно усыновить ребенка

Брэд Питт и Дженнифер Энистон, закрутившие роман, планируют тайно усыновить ребенка. Экс-супруги уже побывали в мексиканском детском доме Casa Hogar Sion.

После развода с Энистон Питт женился на Анджелине Джоли, родившей ему троих детей. Еще троих малышей супруги взяли из детского дома. Мечта звезды сериала «Друзей» стать матерью не сбылась из-за бесплодия.

Питт и Энистон помирились в конце прошлого года. Актриса устраивала рождественские посиделки и пригласила на них бывшего. Джордж Клуни считает, что пара воссоединилась раньше, во время поездки в Рим, превратившейся в длинное свидание. Звезда «Однажды в… Голливуде» опровергает романтические отношение с коллегой. Что касается детского дома, то он якобы просто помогал Энистон, ставшей ему хорошей подругой, передает New Idea.
Источник:  Новости Ю

 

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