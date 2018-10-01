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Брэд Питт оставил в наследство детям кругленькую сумму: получит ли что-то «злостная» Джоли?

Брэд Питт оставил в наследство детям кругленькую сумму: получит ли что-то «злостная» Джоли?

Война за детей между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом продолжается уже два года. Казалось, что не так давно звезды нашли общий язык, как Питт подлил масла в огонь.

Процесс развода Анджелины Джоли и Брэда Питта длиться уже очень долго. Не успели стихнуть скандалы о делении опеки над детьми пары, как Брдд Питт решил освежить память публики. Она начал составлять завещание таким образом, чтобы его бывшая супруга не имела доступа к деньгам после его смерти.

Брэд Питт решил продумать судьбы своих шестерых детей на несколько шагов вперед – он начал оформлять завещание, согласно с которым все деньги на его счетах достанутся только детям, и никому другому. Таким образом, он хочет обезопасить свои миллионы от Анджелины Джоли.

Брэд Питт оставил в наследство детям кругленькую сумму: получит ли что-то «злостная» Джоли?

Анджелина Джоли и Брэд Питт с детьми/ фото: соцсети

Пакс, Мэддокс, Шайло, Захара, Нокс и Вивьен получат практически 250 миллионов долларов в свое расположение. Дети актера получат доступ к трастовому фонду после смерти отца. Некоторые считают, что Брэд слишком рано начал беспокоится о наследстве и завещании – актеру всего 54 года. К тому же, он бросил вредные привычки, занялся спортом и сильно похудел.

Источник заявляет: “ Брэд собирается надежно защитить те деньги, которые у него останутся после развода — после того, как он отдаст Анджелине ее долю имущества и средства на содержание детей. Он хочет, чтобы все, что у него останется, никогда не досталось Джоли”.

Брэд Питт оставил в наследство детям кругленькую сумму: получит ли что-то «злостная» Джоли?

Брэд Питт и Анджелина Джоли/ фото: соцсети

В процессе длительного развода Брэд Питт увидел, какой меркантильной и злобной может быть Анджелина. Именно поэтому он решил обеспечить будущее своим детям, независимо от денег Джоли, и чтобы только Пакс, Мэддокс, Шайло, Захара, Нокс и Вивьен могли ими воспользоваться. Каждый из шестерых наследников получит равную до последнего цента сумму.

Не так давно страсти по этому делу начали утихать. В Сети появилась информация о том, что Анджелина Джоли и Брэд Питт встретились дома у Джоли, чтобы обсудить вопросы опеки без привлечения адвокатов и суда. Источники утверждают, что бывшие супруги смогли спокойно обсудить будущее своих детей, и даже прийти к взаимовыгодному решению.

Источник: clutch.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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