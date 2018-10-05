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Брэд Питт показался на публике с новой девушкой

Брэд Питт показался на публике с новой девушкой

За годы судебных разбирательств с бывшей, актеру часто приписывали романы. Безусловно, больше всего поклонникам нравилась мысль, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова вместе. Не меньшего резонанса достиг слух о романе знаменитости с архитектором Нэри Оксман.

На днях актер посетил благотворительный концерт в Лос-Анджелесе Red Hot Chili Peppers. Но это было бы не настолько интересно, если бы компанию ему не создала белокурая спутница.

Брэд Питт показался на публике с новой девушкой

Западные СМИ времени зря не теряли и выяснили, что новая подружка актера — дизайнер ювелирных украшений и нутрициолог Сэт Хари. Очевидцы утверждают, что музыкальное шоу Брэд и Сэт покинули вместе. Дальше остается место для догадок...

 

Источник: telegraf.com.ua

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Темы: Брэд Питт

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