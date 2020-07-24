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Британские монархи не будут поздравлять Меган Маркл с днем рождения — СМИ

Британские монархи не будут поздравлять Меган Маркл с днем рождения — СМИ

4 августа 2020 года Меган Маркл исполнится 39 лет. Традиционно, в день рождения старших членов королевской семьи, в Вестминстерском аббатстве звучит праздничный колокол. Впрочем, супругу принца Гарри решили не удостаивать такой чести. Об этом сообщает Daily Mail.

Поскольку герцоги Сассекские покинули королевскую семью и переехали жить в США, они больше официально не представляют монархов Великобритании. Это стало причиной для того чтобы не поздравлять девушку с праздником. 

 

Это кажется еще более оскорбительным, если вспомнить, что даже для опального принца Эндрю, замешанного в скандальной дружбе с педофилом Джеффри Эпштейном и отстраненного от двора, в феврале колокола аббатства все-таки прозвучали,

сообщает королевский эксперт Ричард Иден.

 

Однако праздничные колокола все же прозвучат, только 15 августа — в день рождения принцессы Анны, дочери Елизаветы II.

Источник: glamurchik.tochka.net/

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