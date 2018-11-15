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Британское издание Harper Collins назвал главное слово 2018 года

Британское издание Harper Collins назвал главное слово 2018 года

Словарь Collins выбрал прилагательное, которое, по его мнению, является наиболее актуальным в последнее время.

Британское издание Harper Collins, которое ежегодно выпускает популярный словарь английского языка, выбрало словом 2018 single-use, что означает "одноразовое использование". Филологи утверждают, что использование этого слова за последний год увеличилось в четыре раза

Такая ситуация связана в первую очередь с глобальной проблемой использования одноразовой посуды и пакетов из пластика. Экологическая ситуация в мире заставляет задуматься над разумным потреблением. Все мы видели, как тонны мусора дрейфуют поверхностью океанов. Именно поэтому человечество должно уменьшить производство пластика.

Также среди слов, которые претендовали стать слова года, были vegan, MeToo, VAR (система видеопомощи арбитрам), plogging (фитнес-активизм) и floss (танец победителя в игре Fortnite).

Источник:  https://lux.fm/ru/lifestyle_t4

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Темы: книги

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