Брюс Вілліс – рекордсмен з провалів у кіно: назвали номінантів на антипремію Золота Малина
Організатори американської антипремії Золота Малина назвали номінантів на звання найгучніших провалів в кіно. Окрему категорію створили американському кіноакторові Брюсу Віллісу, з провальною грою якого у 2021 році вийшла найбільша кількість фільмів.
Ця номінація має назву "Найгірша гра Брюса Вілліса у фільмах 2021 року". Окрім актора, лідером за кількістю номінацій став фільм Netflix "Діана: мюзикл". Його представили у дев’яти категоріях.
По п’ять номінацій отримали трилери "Карен" Коука Деніелса та "Жінка у вікні" Джо Райта. Картина Леброна Джеймса "Космічний джем: нове покоління" здобула 4 номінації.
На звання найгірших акторів та актрис у кіно претендують такі знаменитості: Бен Аффлек, Емі Адам, Меган Фокс, Мел Гібсон, Джаред Лето та інші.
Золота Малина-2022: список номінантів
"Найгірший фільм"
- "Діана: Мюзикл";
- "Нескінченність";
- "Карен";
- "Космічний джем: Нове покоління";
- "Жінка у вікні".
"Найгірший актор"
- Скотт Іствуд ("Небезпечний");
- Роу Хартемпф ("Діана: Мюзикл");
- Леброн Джеймс ("Космічний джем: Нове покоління");
- Бен Платт ("Дорогий Еван Хансен");
- Марк Волберг ("Нескінченність").
"Найгірша актриса"
- Емі Адамс ("Жінка у вікні");
- Жанна де Ваал ("Діана: Мюзикл");
- Меган Фокс ("Північ на злаковому полі");
- Терін Меннінг ("Карен");
- Рубі Роуз ("Ангел помсти").
"Найгірша акторська гра Брюса Вілліса у фільмах 2021 року"
- "Американська облога";
- "Злочинний квест";
- "Зоряний рубіж";
- "Глухий кут";
- "Фортеця";
- "Північ на злаковому полі";
- "За межею життя";
- "Вижити в грі".
"Найгірша актриса другого плану"
- Емі Адамс ("Дорогий Еван Хансен");
- Софі Куксон ("Нескінченність");
- Даві Ерін ("Діана: Мюзикл");
- Джуді Кей ("Діана: Мюзикл");
- Терін Меннінг ("Все до останнього").
"Найгірший актор другого плану"
- Бен Аффлек ("Остання дуель");
- Джаред Лето ("Дім Ґуччі");
- Нік Кеннон ("Пограбування по-джентельменськи");
- Мел Гібсон ("Небезпечний");
- Гарет Кіген ("Діана: Мюзикл").
"Найгірший рімейк або продовження фільму"
- "Карен";
- "Космічний джем: Нове покоління";
- "Том і Джеррі";
- "Афера Олівера Твіста";
- "Жінка у вікні".
"Найгірший режисер"
- Крістофер Ешлі ("Діана: Мюзикл");
- Стівен Чбоскі ("Дорогий Еван Хансен");
- Демон "Коук" Деніелс ("Карен");
- Ренні Харлін ("Пограбування по-джентельменськи");
- Джо Райт ("Жінка у вікні").
"Найгірший сценарій"
- "Діана: Мюзикл";
- "Карен";
- "Афера Олівера Твіста";
- "Жінка у вікні";
- "Пограбування по-джентльменськи".
Цікавий факт! Номінантів на антипремію Золота Малина кожного року оголошують за того, як стануть відомими номінанти на найпрестижнішу премію Голлівуду, – Оскар. А ось оголосять переможців Золотої Малини 26 березня – за день до урочистої церемонії Оскара.
Источник: kino.24tv.ua/