Брюс Вілліс – рекордсмен з провалів у кіно: назвали номінантів на антипремію Золота Малина

Організатори американської антипремії Золота Малина назвали номінантів на звання найгучніших провалів в кіно. Окрему категорію створили американському кіноакторові Брюсу Віллісу, з провальною грою якого у 2021 році вийшла найбільша кількість фільмів.

Ця номінація має назву "Найгірша гра Брюса Вілліса у фільмах 2021 року". Окрім актора, лідером за кількістю номінацій став фільм Netflix "Діана: мюзикл". Його представили у дев’яти категоріях.

По п’ять номінацій отримали трилери "Карен" Коука Деніелса та "Жінка у вікні" Джо Райта. Картина Леброна Джеймса "Космічний джем: нове покоління" здобула 4 номінації.

На звання найгірших акторів та актрис у кіно претендують такі знаменитості: Бен Аффлек, Емі Адам, Меган Фокс, Мел Гібсон, Джаред Лето та інші.

Золота Малина-2022: список номінантів

"Найгірший фільм"

"Діана: Мюзикл";

"Нескінченність";

"Карен";

"Космічний джем: Нове покоління";

"Жінка у вікні".

"Найгірший актор"

Скотт Іствуд ("Небезпечний");

Роу Хартемпф ("Діана: Мюзикл");

Леброн Джеймс ("Космічний джем: Нове покоління");

Бен Платт ("Дорогий Еван Хансен");

Марк Волберг ("Нескінченність").

"Найгірша актриса"

Емі Адамс ("Жінка у вікні");

Жанна де Ваал ("Діана: Мюзикл");

Меган Фокс ("Північ на злаковому полі");

Терін Меннінг ("Карен");

Рубі Роуз ("Ангел помсти").

"Найгірша акторська гра Брюса Вілліса у фільмах 2021 року"

"Американська облога";

"Злочинний квест";

"Зоряний рубіж";

"Глухий кут";

"Фортеця";

"Північ на злаковому полі";

"За межею життя";

"Вижити в грі".

"Найгірша актриса другого плану"

Емі Адамс ("Дорогий Еван Хансен");

Софі Куксон ("Нескінченність");

Даві Ерін ("Діана: Мюзикл");

Джуді Кей ("Діана: Мюзикл");

Терін Меннінг ("Все до останнього").

"Найгірший актор другого плану"

Бен Аффлек ("Остання дуель");

Джаред Лето ("Дім Ґуччі");

Нік Кеннон ("Пограбування по-джентельменськи");

Мел Гібсон ("Небезпечний");

Гарет Кіген ("Діана: Мюзикл").

"Найгірший рімейк або продовження фільму"

"Карен";

"Космічний джем: Нове покоління";

"Том і Джеррі";

"Афера Олівера Твіста";

"Жінка у вікні".

"Найгірший режисер"

Крістофер Ешлі ("Діана: Мюзикл");

Стівен Чбоскі ("Дорогий Еван Хансен");

Демон "Коук" Деніелс ("Карен");

Ренні Харлін ("Пограбування по-джентельменськи");

Джо Райт ("Жінка у вікні").

"Найгірший сценарій"

"Діана: Мюзикл";

"Карен";

"Афера Олівера Твіста";

"Жінка у вікні";

"Пограбування по-джентльменськи".

Цікавий факт! Номінантів на антипремію Золота Малина кожного року оголошують за того, як стануть відомими номінанти на найпрестижнішу премію Голлівуду, – Оскар. А ось оголосять переможців Золотої Малини 26 березня – за день до урочистої церемонії Оскара.

Источник: kino.24tv.ua/

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