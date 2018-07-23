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Брюс Уиллис ответил на главный вопрос о фильме «Крепкий орешек»

Брюс Уиллис ответил на главный вопрос о фильме «Крепкий орешек»

Американский актер Брюс Уиллис ответил на главный вопрос о фильме «Крепкий орешек», в котором он исполнил главную роль.

Фанаты часто спорят, является ли «Крепкий орешек» рождественским фильмом, ведь действие разворачивается во время Рождества. «"Крепкий орешек" — не рождественский фильм!» — заявил Брюс Уиллис.

В 2017 году сценарист «Крепкого орешка» Стивен де Соуза заявил, что боевик — на самом деле рождественский фильм.

«Крепкий орешек» вышел в 1988 году. Фильм получил четыре сиквела. В 2015-м 20th Century Fox анонсировала шестую часть франшизы, действие которой будет разворачиваться как до, так и после событий других лент.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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Темы: кино

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