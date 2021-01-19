Бюджетные рецепты: картофель в мундире со взбитыми сыром фета и специями вас приятно удивит

Бюджетные рецепты

В наше сложное экономическое время готовить с дорогих продуктов стало накладно. Однако можно найти выход и побаловать себя и свою семью отличным бюджетным блюдом, которое не ударит вас по карману в денежном выражении.

Вы с удивлением обнаружите, что можно с минимальным набором продуктов приготовить вкуснейшее блюдо - картофель в мундирах.

Ингредиенты

1 запеченный картофель.

2 ч.л. оливкового или растительного масла.

½ чайной ложки чесночной соли.

50 г сыра феты.

50 г йогурта.

1 жареный красный перец из банки (около 25 г), мелко нарезанный.

½ чайной ложки специй (по вашему усмотрению).

Несколько листьев базилика для сервировки (по желанию).

Метод

Шаг 1

Нагрейте духовку до 220C / 200C вентилятор / газ 6. Проколите картофель вилкой и запекайте в течение 1 часа, пока он не станет золотистым снаружи и не станет мягким внутри. Смешайте 1 чайную ложку оливкового или растительного масла с чесночной солью. Вырежьте глубокий крестик в верхней части запеченного картофеля, сбрызните его чесночным маслом и разотрите им снаружи. Вернитесь в духовку и запекайте еще 15 минут, пока края не станут золотистыми и хрустящими.

Шаг 2

Тем временем измельчите сыр фету в миску, добавьте йогурт и взбейте до кремообразной консистенции. Вмешайте красный перец с мелким черным перцем и выложите взбитую фету в крестик вверху картофеля. Сбрызнуть специями, сбрызнуть оставшимся 1 ч.л. оливкового или растительного масла и при желании посыпать сверху несколько рваных листьев базилика.

Источник: 1 Минута