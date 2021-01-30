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Буктеме – казахские жареные пирожки за копейки: вкусная картофельная начинка и простое тесто
Казахские пирожки
Тесто:
- Мука – 800-1000 г
- Холодная вода – 400 мл
- Яйца – 1 шт.
- Соль – 1 ч. л.
- Растительное масло – 30 мл
Начинка:
- Картофель – 700 г
- Субпродукты – 700 г
- Лук – 250 г
- Соль – 1 ст. л.
- Перец черный – 1 ч. л.
- Подсолнечное масло для жарки
Казахские пирожки
Приготовление:
- Муку просеять в миску.
- В воду добавить яйцо, соль, растительное масло и перемешать. Жидкость вылить в муку, замесить мягкое тесто. Миску с тестом накрыть крышкой, оставить на 10 минут.
- Картофель отварить в подсоленной воде.
- Лук нарезать полукольцами, обжарить на растительном масле до прозрачности. Затем добавить субпродукты. Обжарить на сильном огне. В конце посолить и поперчить.
- Из картофеля сделать пюре, а потом соединить его с субпродуктами. Перемешать.
- Взять небольшой кусок теста, сформовать жгут, разделить на части. Каждый маленький кусочек присыпать мукой, раскатать в небольшой круг. Затем положить начинку, скрепить края и сделать "плетенку".
- Подсолнечное масло разогреть в кастрюле. Обжарить пирожки на сильном огне до золотистой корочки.
Традиционно такие пирожки подают с растопленным сливочным маслом.
Источник: 1 Минута
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