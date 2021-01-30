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Буктеме – казахские жареные пирожки за копейки: вкусная картофельная начинка и простое тесто

Буктеме – казахские жареные пирожки за копейки: вкусная картофельная начинка и простое тесто

Казахские пирожки

Тесто:

  • Мука – 800-1000 г
  • Холодная вода – 400 мл
  • Яйца – 1 шт.
  • Соль – 1 ч. л.
  • Растительное масло – 30 мл

Начинка:

  • Картофель – 700 г
  • Субпродукты – 700 г
  • Лук – 250 г
  • Соль – 1 ст. л.
  • Перец черный – 1 ч. л.
  • Подсолнечное масло для жарки

Буктеме – казахские жареные пирожки за копейки: вкусная картофельная начинка и простое тесто Казахские пирожки

Приготовление:

  1. Муку просеять в миску.
  2. В воду добавить яйцо, соль, растительное масло и перемешать. Жидкость вылить в муку, замесить мягкое тесто. Миску с тестом накрыть крышкой, оставить на 10 минут.
  3. Картофель отварить в подсоленной воде.
  4. Лук нарезать полукольцами, обжарить на растительном масле до прозрачности. Затем добавить субпродукты. Обжарить на сильном огне. В конце посолить и поперчить.
  5. Из картофеля сделать пюре, а потом соединить его с субпродуктами. Перемешать.
  6. Взять небольшой кусок теста, сформовать жгут, разделить на части. Каждый маленький кусочек присыпать мукой, раскатать в небольшой круг. Затем положить начинку, скрепить края и сделать "плетенку".
  7. Подсолнечное масло разогреть в кастрюле. Обжарить пирожки на сильном огне до золотистой корочки.

Традиционно такие пирожки подают с растопленным сливочным маслом.

Источник: 1 Минута

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