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Булочки из яблочного теста к чаю: легкие, пушистые, вкусные и без начинки

Булочки из яблочного теста к чаю: легкие, пушистые, вкусные и без начинки

Яблочные булочки по этому рецепту получаются пышными и долго не черствеют. В тесто можно добавлять различные вкусовые добавки: корицу, кардамон, лимонную цедру, имбирь.

Что понадобится

  • 2 крупных яблока;
  • 2 яйца;
  • 0,5 кг муки;
  • 2/3 стакана сахара;
  • щепотка соли;
  • маленький пакетик сухих дрожжей.

Как делать

Яблоки очистить и порезать дольками. Если кожура плотная, ее лучше снять, так будет нежнее.

Булочки из яблочного теста к чаю: легкие, пушистые, вкусные и без начинки

Два яйца взбить с сахаром до однородности, залить ими яблоки и блендером измельчить с однородную массу.

Булочки из яблочного теста к чаю: легкие, пушистые, вкусные и без начинки

Муку, соль и дрожжи перемешать.

Булочки из яблочного теста к чаю: легкие, пушистые, вкусные и без начинки

Добавить яблочную основу, замесить тесто.

Булочки из яблочного теста к чаю: легкие, пушистые, вкусные и без начинки

Ощипывать кусочки размером с грецкий орех, разложить их на расстоянии на смазанный противень (или накрытый пекарской бумагой).

Булочки из яблочного теста к чаю: легкие, пушистые, вкусные и без начинки

Поместить в теплое место, например, в чуть подогретую духовку и оставить там на 15-20 минут. Верх можно смазать желтком, сахарным сиропом или молоком с сахаром. Потом включить нагревание до 180 градусов и выпекать 25 минут.

Источник: 1 Минута

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