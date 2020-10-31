Булочки из яблочного теста к чаю: легкие, пушистые, вкусные и без начинки

Яблочные булочки по этому рецепту получаются пышными и долго не черствеют. В тесто можно добавлять различные вкусовые добавки: корицу, кардамон, лимонную цедру, имбирь.

Что понадобится

2 крупных яблока;

2 яйца;

0,5 кг муки;

2/3 стакана сахара;

щепотка соли;

маленький пакетик сухих дрожжей.

Как делать

Яблоки очистить и порезать дольками. Если кожура плотная, ее лучше снять, так будет нежнее.

Два яйца взбить с сахаром до однородности, залить ими яблоки и блендером измельчить с однородную массу.

Муку, соль и дрожжи перемешать.

Добавить яблочную основу, замесить тесто.

Ощипывать кусочки размером с грецкий орех, разложить их на расстоянии на смазанный противень (или накрытый пекарской бумагой).

Поместить в теплое место, например, в чуть подогретую духовку и оставить там на 15-20 минут. Верх можно смазать желтком, сахарным сиропом или молоком с сахаром. Потом включить нагревание до 180 градусов и выпекать 25 минут.

Источник: 1 Минута