Булочки из яблочного теста к чаю: легкие, пушистые, вкусные и без начинки
Яблочные булочки по этому рецепту получаются пышными и долго не черствеют. В тесто можно добавлять различные вкусовые добавки: корицу, кардамон, лимонную цедру, имбирь.
Что понадобится
- 2 крупных яблока;
- 2 яйца;
- 0,5 кг муки;
- 2/3 стакана сахара;
- щепотка соли;
- маленький пакетик сухих дрожжей.
Как делать
Яблоки очистить и порезать дольками. Если кожура плотная, ее лучше снять, так будет нежнее.
Два яйца взбить с сахаром до однородности, залить ими яблоки и блендером измельчить с однородную массу.
Муку, соль и дрожжи перемешать.
Добавить яблочную основу, замесить тесто.
Ощипывать кусочки размером с грецкий орех, разложить их на расстоянии на смазанный противень (или накрытый пекарской бумагой).
Поместить в теплое место, например, в чуть подогретую духовку и оставить там на 15-20 минут. Верх можно смазать желтком, сахарным сиропом или молоком с сахаром. Потом включить нагревание до 180 градусов и выпекать 25 минут.
Источник: 1 Минута