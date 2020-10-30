Бумбокс представил символический клип-натюрморт на песню “Ангела”: история Украины за 30 лет Независимости в одном ролике

Музыкальный коллектив представил его в двух частях, в течение 2020 года на открытых площадках появлялись клипы к песням из альбома, но самим ярким музыкальном видео стал выпущенный недавно клип на песню «Ангела». Он появился в сети посреди ночи и очень быстро привлек к себе достаточно внимания, чтобы о нем заговорили все.

В чем особенность этого музыкального клипа, заслуженно ли его хвалят?

Видео оказалось намного глубже, чем кажется с первого взгляда. Режиссер клипа Стас Гуренко глубоко изучил символизм в классических европейских произведениях искусства XVIII столетия и воссоздал их в контексте украинском истории. В «натюрмортах» Гуренко можно проследить последние тридцать лет независимости Украины и суворую реальность с философской, образной точки зрения, словно нынешнюю ситуацию перенесли прямиком в декорации трехсотлетней давности.

Кроме образовательных и визуальных смыслов, авторы видео также заложили в него важную для современного творчества идею, увы, часто игнорируемую контентмейкерами-пустышками: искусство должно ставить вопросы и искать на них ответы.

В своей работе авторская группа изучила категории «общество», «время», «реальность», исследовала их и отобразила по своем детище. Поэтому создатели клипом довольны – как посылом, так и исполнением.

Центральная идея видео принадлежит Андрею Хлывнюку – он также признался, что сама песня вдохновлена и основана на мелодиях группы «Крихітка», является почти что кавером песни «Ангела, как я». Но если оригинальный текст посвящен проблемами человека в отношениях, то версия «Бумбокса» посвящена проблемам человека в обществе.

Источник: 1 Минута