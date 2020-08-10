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Бургер с курицей от Клопотенко

Бургер с курицей от Клопотенко

Сочный, ароматный и вкусный до мурашек – это все о бургере. Часто его считают не очень полезной едой, но я с этим не согласен. Как подтверждение тому я решил приготовить бургер с курицей и овощами. Все предельно просто: свежие овощи, куриное филе и соус — и идеальный бургер готов. Уверен, вам тоже понравится! 

КАК ПРИГОТОВИТЬ БУРГЕР С КУРИЦЕЙ 

 Кухня Американская
 
 Время подготовки 10 минут
 Время приготовления 15 минут
 Порции

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 1 шт. Куриная грудка
  • 2 шт. Булочка (для бургера)
  • 2 ст. л. Горчица (сладкая)
  • 2 ст. л. Кетчуп (или сладкий томатный соус)
  • ½ шт. Красный лук
  • 1 шт. Соленый огурец
  • 1 шт. Томат
  • 20 г Сливочное масло
  • 1 ст. л. Растительное масло
  • 2 слайса Сыр (для бургеров)
  • 30 г Кедровый орех
  • ½ шт. Лимон (сок половины лимона + цедра по вкусу)
  • 1 пучок Базилик
  • 2-3 ст. л. Оливковое масло
  • 1 зубчик Чеснок
  • 1 ст. л. Сыр Пармезан (тертый или крошка)
  • 2-4 шт. Листья салата
  • по вкусу Соль и перец

БУРГЕР С КУРИЦЕЙ: ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ

  1. На сухой сковороде без масла подрумяньте срезы 2 бургерных булочек до хрустящей корочки.

    Подрумяньте булочки

  2. Куриное филе (1 шт.) разрежьте вдоль слайсами толщиной примерно 1 см. Посолите и поперчите с обеих сторон каждый кусочек. Подрумяньте курицу на смеси 20 г сливочного и 1 ст. л. растительного масла по 2 минуты с каждой стороны до образования румяной корочки.

    Подрумяньте курицу

  3. Затем подготовьте все овощи и сделайте правильную их нарезку. Нарежьте 1 томат продольными кольцами толщиной 0,8-1,0 см, ½ шт. красного лука – продольными тонкими кольцами, 1 соленый огурец – тонкими продолговатыми слайсами под углом 45 градусов. Хорошо промойте 2-4 листика салата.

    Нарежьте овощи

  4. Приготовьте соус песто. Для этого в ступке соедините 30 г кедровых орехов, листья пучка базилика, предварительного хорошо промытые, и 1 зубчик чеснока.

    Добавьте к базилику орехи

  5. Выжмите в ступку сок половины лимона и совсем немного цедры для аромата.

    Выжмите в ступку сок половины лимона

  6. Добавьте в ступку 2-3 ст. л. оливкового масла.

    Добавьте оливковое масло

  7. Все хорошо перетрите пестиком до состояния пасты и доведите вкус солью и небольшим количеством сока лимона, если это понадобится.

    Все хорошо перетрите пестиком

  8. На срез нижней булочки положите по 1 ст. л. томатного соуса или кетчупа и горчицы. Все аккуратно распределите ложкой по всей поверхности булочки.

    На срез нижней булочки положите по 1 ст. л. томатного соуса

  9. Сверху разложите несколько колец томата.

    Выложите томаты

  10. На томат выложите теплые кусочки курицы по 1-2 кусочка, чтобы максимально покрыть площадь бургера.

    Выложите теплые кусочки курицы

  11. На еще теплую курицу уложите 2 слайса специального сыра для бургеров, чтобы он еще успел подплавиться. В принципе можно использовать и другой сыр, просто выбирайте такой, который хорошо плавится.

    Выложите сыр и томат по желанию

  12. Теперь выложите несколько ломтиков огурца, кольца красного лука и накройте их листьями салата. Срез верхней булочки щедро смажьте соусом песто.

    Смажьте булочку песто

  13. Накройте бургер верхней булочкой с соусом. Слегка прижмите, чтобы слои утрамбовались.

    Накройте бургер верхней булочкой

Источник: klopotenko.com/

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Темы: кухня

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