Бургер с курицей от Клопотенко

Сочный, ароматный и вкусный до мурашек – это все о бургере. Часто его считают не очень полезной едой, но я с этим не согласен. Как подтверждение тому я решил приготовить бургер с курицей и овощами. Все предельно просто: свежие овощи, куриное филе и соус — и идеальный бургер готов. Уверен, вам тоже понравится!

БУРГЕР С КУРИЦЕЙ: ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ

На сухой сковороде без масла подрумяньте срезы 2 бургерных булочек до хрустящей корочки.

Куриное филе (1 шт.) разрежьте вдоль слайсами толщиной примерно 1 см. Посолите и поперчите с обеих сторон каждый кусочек. Подрумяньте курицу на смеси 20 г сливочного и 1 ст. л. растительного масла по 2 минуты с каждой стороны до образования румяной корочки.

Затем подготовьте все овощи и сделайте правильную их нарезку. Нарежьте 1 томат продольными кольцами толщиной 0,8-1,0 см, ½ шт. красного лука – продольными тонкими кольцами, 1 соленый огурец – тонкими продолговатыми слайсами под углом 45 градусов. Хорошо промойте 2-4 листика салата.

Приготовьте соус песто. Для этого в ступке соедините 30 г кедровых орехов, листья пучка базилика, предварительного хорошо промытые, и 1 зубчик чеснока.

Выжмите в ступку сок половины лимона и совсем немного цедры для аромата.

Добавьте в ступку 2-3 ст. л. оливкового масла.

Все хорошо перетрите пестиком до состояния пасты и доведите вкус солью и небольшим количеством сока лимона, если это понадобится.

На срез нижней булочки положите по 1 ст. л. томатного соуса или кетчупа и горчицы. Все аккуратно распределите ложкой по всей поверхности булочки.

Сверху разложите несколько колец томата.

На томат выложите теплые кусочки курицы по 1-2 кусочка, чтобы максимально покрыть площадь бургера.

На еще теплую курицу уложите 2 слайса специального сыра для бургеров, чтобы он еще успел подплавиться. В принципе можно использовать и другой сыр, просто выбирайте такой, который хорошо плавится.

Теперь выложите несколько ломтиков огурца, кольца красного лука и накройте их листьями салата. Срез верхней булочки щедро смажьте соусом песто.